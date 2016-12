Acţiunile cotate la bursă deţinute de datornici, executate silit

EXECUTARE SILITĂ Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) informează, în cadrul unui raport, că au în vedere elaborarea, în 2012, a unui act normativ privind executarea silită a acţiunilor de pe bursă deţinute de datornici la alte societăţi comerciale, dar şi a sumelor din contul unei societăţi de investiţii financiare. Agenţia şi-a motivat decizia deoarece doreşte îmbunătăţirea colectării veniturilor. Astfel, se lucrează la elaborarea unui act normativ privind procedura de executare silită a acţiunilor cotate pe piaţa bursieră, deţinute de debitor la alte societăţi comerciale, precum şi a sumelor deţinute în contul unei societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se precizează în raport. De asemenea, se vor finaliza procedurile de preluare de către ANAF a administrării contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice care se asigură prin contract de asigurare sau declaraţie individuală de asigurare, cu aplicare de la 1 iulie 2012. „ANAF îşi propune, în acest an, îmbunătăţirea managementului arieratelor prin concentrarea eforturilor de colectare pe arieratele mari şi recente, a căror probabilitate de încasare este mai ridicată decât în cazul arieratelor cu vechime. Totodată, se va lucra la simplificarea sistemului declarativ în domeniul impozitului pe venit şi la îmbunătăţirea formularelor şi procedurilor privind înregistrarea fiscală a contribuabililor”, se arată în raportul ANAF.

MAI PUŢINI ANGAJAŢI În altă ordine de idei, ANAF mai arată că ponderea din PIB a veniturilor bugetare colectate a fost, în 2011, de 28,2%, respectiv de 157,5 miliarde lei (37,1 miliarde de euro), cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani, însă uşor sub nivelul programat. Tot anul trecut, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a acordat, în vederea sprijinirii firmelor în dificultate, peste 2.400 de eşalonări la plată pe o perioadă de maximum cinci ani, în valoare de peste un miliard de lei. De asemenea, s-au aprobat amânări la plata penalităţilor sau majorărilor în vederea anulării cu o valoare cumulată de 44 milioane de lei. În datele sale, ANAF mai arată că un angajat al său are în evidenţă, în medie, aproape 300 de contribuabili, în 2011 fiind redus numărul angajaţilor la circa 27.000, de la 29.400 de angajaţi în 2010. În 2011, ANAF avea în evidenţă 7,95 milioane de contribuabili, din care 1,3 milioane persoane juridice, 6,2 milioane persoane fizice şi 459.000 PFA (persoană fizică autorizată). În 2010 erau în evidenţă 7,7 milioane de contribuabili. De asemenea, numărul angajaţilor s-a redus la 27.026 angajaţi, din care structura administraţiei fiscale are 22.995 angajaţi, Autoritatea Naţională a Vămilor, 3.007 angajaţi şi Garda Financiară, 1.024 angajaţi.