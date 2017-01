Acţiunile Facebook, la jumătate din valoare

Acţiunile reţelei de socializare Facebook au coborât la o nouă valoare record, coborând pentru prima dată sub pragul de 20 de dolari, ceea ce înseamnă că în cele trei luni care au trecut de la cotarea lor publică iniţială, în luna mai, titlurile Facebook au pierdut aproape 50% din valoare. Peste 270 de milioane de acţiuni Facebook au devenit disponibile la tranzacţionare, joi, ceea ce a precipitat o scădere cu 6,27% a acţiunilor reţelei de socializare, până la 19,87 dolari per acţiune, comparativ cu preţul de 38 de dolari per acţiune înregistrat cu ocazia cotării publice iniţiale din data de 18 mai. În consecinţă, capitalizarea bursieră a Facebook a scăzut până la circa 42,5 miliarde de dolari de la o valoare maximă de 104 miliarde de dolari. Analiştii subliniază că ceea ce s-a întâmplat joi ar putea să se repete şi în luna noiembrie, când aproximativ 1,2 miliarde acţiuni Facebook vor deveni disponibile la tranzacţionare.