Acţiunile Facebook se menţin în regres

Acţiunile reţelei de socializare Facebook au atins un nou minim pe bursa de la New York, coborând cu 3%, sub 27 de dolari, după ce analiştii de la Sanford C. Bernstein au stabilit un preţ ţintă de 25 de dolari. Facebook a închis, luni, pe piaţa Nasdaq, la 26,9 dolari, cel mai redus preţ de la listarea companiei, pe 18 mai, când a debutat la 38 de dolari. Astfel, acţiunile reţelei au scăzut cu 29% de la oferta publică iniţială. La momentul listării, Morgan Stanley şi celelalte bănci de investiţii care au pregătit oferta publică au stabilit un preţ la care capitalizarea companiei era de 104,2 miliarde de dolari, de peste 107 ori profitul din ultimele 12 luni, faţă de un raport sub 20 în cazul unor nume grele precum Apple sau Google. Facebook şi Morgan Stanley au fost criticate dur de către investitori, pentru creşterea preţului şi a volumului acţiunilor scoase pe piaţă la câteva zile înaintea ofertei publice.

Evoluţia afacerilor de advertising ale Facebook, principala sursă de venituri pentru companie, nu ţine pasul cu creşterea bazei de utilizatori, tot mai mulţi dintre aceştia accesând reţeaua de socializare de pe smartphone-uri sau tablete, segment unde compania nu are încă o strategie de publicitate bine pusă la punct. Astfel, încetinirea creşterii veniturilor pe termen scurt va alimenta neîncrederea investitorilor în perspectivele de viitor ale companiei, însă situaţia ar putea reprezenta numai un regres temporar, dacă Facebook va reuşi să îmbunătăţească şi să maximizeze monetizarea bazei de utilizatori atât pe platforme tradiţionale, cât şi pe dispozitive mobile.