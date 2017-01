Acţiunile lui Beinur de la bowlingul Saturn, scoase la licitaţie

Presupusul cap al interlopilor din Mangalia, Beinur Nuredin, a rămas, ieri, fără o mare parte din acţiunile pe care le deţine la SC Univertis SA, cu sediul la clubul de bowling din staţiunea Saturn. Creditorul, Daniel Pepy Nicolae, din Bucureşti, i-a dat lui Beinur un împrumut de trei miliarde de lei vechi, în 2008, pe care acesta nu l-a mai restituit. Între timp, Beinur a fost arestat, iar creditorul s-a văzut nevoit să pună în aplicare contractul de împrumut garantat cu gaj semnat de Beinur, în care interlopul a fost de acord să garanteze cu toate bunurile sale prezente şi viitoare. Pentru a-şi recupera datoria, Daniel Pepy Nicolae a hotărât să scoată la licitaţie o parte din acţiunile deţinute de Beinur la bowlingul din Saturn. El a apelat la executorul judecătoresc Vasile Deacu, din Constanţa, care a obţinut încuviinţarea Judecătoriei Mangalia pentru executarea silită a bunurilor mobile ale lui Beinur Nuredin. „Creditorul şi-a adjudecat numai o parte din acţiunile debitorului întrucât debitul era mai mic decât valoarea acţiunilor deţinute de Beinur la SC Univertis SA. Totul s-a făcut conform legii, deoarece debitorul nu a achitat nici măcar parţial împrumutul, aşa că am procedat la executarea silită a bunurilor mobile ale acestuia”, a declarat executorul judecătoresc Vasile Deacu. De cealaltă parte, Andrei Costin Grimberg, avocatul lui Beinur, spune că executarea silită ar fi ilegală. „Contractul de gaj nu a fost semnat de clientul meu, este o semnătură falsă şi voi face plângere penală. Judecătoria Mangalia a încuviinţat executarea silită, cu toate că am prezentat o expertiză grafologică ce arată că nu este semnătura lui Beinur Nuredin. Am contestat executarea, însă instanţa ne-a respins cererea de a nu admite scoaterea la licitaţie a acţiunilor deţinute de Beinur”, a declarat Andrei Costin Grimberg. Precizăm că Nuredin Beinur avea 271.946 de acţiuni la Bowlingul din Saturn, în valoare de 2,5 lei/acţiune. În noiembrie 2010, când a fost arestat pentru şantaj, instigare la şantaj, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi complicitate la evaziune fiscală, procurorii au instituit sechestru asiguratoriu numai pe 49.933 din acţiunile lui Beinur de la Bowling. Miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsura arestării preventive a lui Nuredin Beinur şi a complicilor lui, Erchin Nuredin şi Valentin Popa.