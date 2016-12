Acţiunile Rompetrol, suspendate de la tranzacţionare

Bursa de Valori Bucureşti a suspendat de la tranzacţionare acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) şi Rompetrol Well Services (PTR), la solicitarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Titlurile Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Well Services au fost suspendate la ora 11:50, iar operaţiunile au fost oprite până la închiderea şedinţei. La momentul suspendării de la tarnzacţionare, titlurile Rompetrol Rafinare erau în urcare cu 0,32%, la 0,0618 lei, iar cotaţia acţiunilor Rompetrol Well Services era în creştere cu 0,75%, la 0,403 lei. Rulajul pe cele două acţiuni era însă redus, de 4.000 de lei şi, respectiv, 6.000 de lei. La aceste cotaţii, valoarea de piaţă a Rompetrol Rafinare este de 1,303 miliarde lei, iar Rompetrol Well Services are o capitalizare de 112,1 milioane lei. Ofertele de preluare sunt intermediate de divizia de brokeraj a BRD-Groupe Societe Generale (BRD). CNVM a respins preţul din oferta de preluare la Rompetrol Rafinare (RRC), de 0,0625 lei/acţiune, considerându-l prea mic raportat la valoarea activului net şi a solicitat grupului Rompetrol să depună până luni un amendament prin care să modifice preţul, au declarat surse din Comisie.