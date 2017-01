Activitatea ANST, verificată de studenţi?

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cere premierului Emil Boc să solicite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret (ANST) un raport de activitate care să cuprindă rezultatele pe care instituţia le-a avut pe segmentul de tineret. Reprezentanţii ANOSR susţin că Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret are 165 de angajaţi şi un buget de aproximativ un milion de euro numai în fondul de salarii, iar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu are capacitatea de a gestiona această situaţie. „Dacă suspiciunile noastre se adeveresc, solicităm propunerea unor serii de acţiuni care au în vedere, la nivel instituţional, îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor pe zona de studenţi/tineret în România”, se arată într-un comunicat de joi al ANOSR. Potrivit preşedintelui ANOSR, Daniela Alexe, într-un an în care studenţii sunt printre cei mai afectaţi de efectele crizei economice, singura autoritate care ar trebui să le fie alături nu are niciun rezulatat, „ci se îngroapă în birocraţie şi incompetenţă”. „Este inadmisibil ca în anul 2010 România să nu aibă cercetări pe nevoile tinerilor şi nicio politică de tineret, deşi acest segment reprezintă stabilitatea şi viitorul ţării”, a spus Daniela Alexe, citată în comunicatul ANOSR. În opinia reprezentanţilor ANOSR, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, singura autoritate din România care are drept scop sprijinirea şi încurajarea tinerilor „nu şi-a făcut treaba şi nu şi-a respectat datoria faţă de studenţii şi tinerii români”. Aceştia susţin că ANST nu a reuşit să gestioneze singura activitate cu rezultate reale pentru studenţi, respectiv taberele, nu are nicio politică în domeniul tineretului şi niciun studiu implementat pe nevoile tinerilor.