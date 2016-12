Activitatea CNADNR, verificată de Corpul de control al premierului

După ce Raportul de audit al Curţii de Conturi pe intervalul 2005 - 2007 a scos la iveală grave nereguli, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Şova, a anunţat că activitatea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) din perioada 2008-2012 va fi verificată, în următoarele şapte luni, de Corpul de control al premierului. “În legătură cu verificarea modului cum au fost cheltuiţi banii la CNADNR, vă informez că am solicitat Corpului de control al primului ministru declanşarea unui control tematic extrem de larg, care se va axa pe modul în care compania a cheltuit banii publici în ultimii cinci ani. Am cerut să ne fie prezentate date despre absolut toate cheltuielile cu consultanţa, să vedem dacă s-au respectat termenele de contracte, de ce s-au dat bani în plus, în ce măsură s-au făcut licitaţii corecte. Dacă s-a greşit ceva, cei care au greşit trebuie să-şi asume acest lucru\", a spus Dan Şova. Potrivit acestuia, controlul va fi realizat atât la centru, cât şi la nivelul celor şapte direcţii regionale de drumuri şi poduri din ţară ale CNADNR.