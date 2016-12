Activitatea cu publicul a AJFP Constanța blocată de procese informatice

13:23:21 / 13 Ianuarie 2016

sunt niste penibili

in anul 2016 au inchise ghiseele jumatate de luna in luna ianuarie cand se depun cele mai multe declaratii fiscale! ce informaticieni au de nu pot prelua acele baze de date, care oricum sunt varza! cei ce au drumuri la fisc stiu de ce vorbesc!pai, si noi ce vom face? luni e 18.01.2016, cand vom depune declaratii, cei fara semnatura electronica? veti incepe cu amenzile? credem ca ar trebui prelungit programul cu publicul, dupa deschiderea ghiseelor, in fiecare zi pana la ora 18:30, inclusiv sambata! mai schimbati si fetele acre de la ghiseele fiscului parter tomis 3, poate citeste cineva si de la fisc tomis 3 din conducerea fitoasa