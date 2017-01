Activitatea de Cadastru sparge oalele nemulţumirilor în capul notarilor constănţeni

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, instituţia care gestionează documentele cu evidenţa terenurilor din tot judeţul, provoacă, din nou, nemulţumiri constănţenilor, iar activitatea funcţionarilor a devenit o corvoadă chiar şi pentru notarii publici. Oamenii pierd ore în şir la cozi imense pentru a obţine autorizaţiile care le dau posibilitatea de a-şi vinde proprietăţile imobiliare, iar reprezentanţii birourilor notariale sînt ţinuţi în bătaie de joc pe holurile instituţiei cîte o zi întreagă. Activitatea Oficiului de Cadastru lasă mult de dorit, în pofida implementării programelor informatizate, însă directorul instituţiei susţine că aglomeraţia este provocată de sezonul încărcat în care se fac multe tranzacţii imobiliare. Notarii publici reacţionează, susţinînd că din cauza întîrzierilor legate de procesarea dosarelor la Cadastru îşi pierd clienţii.

După scandalurile cu cîntec dintre angajaţii instituţiei şi problemele legate de asigurarea unui sediu adecvat, tot mai mulţi constănţeni reclamă birocraţia de la ghişeele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care le amînă obţinerea drepturilor de proprietate. Pe lîngă faptul că sînt plimbaţi pe drumuri, de la o zi la alta, cei care au de rezolvat probleme la Oficiu reclamă faptul că că trebuie să piardă timpul la cozile interminabile din faţa instituţiei. Sesizaţi asupra modului în care se desfăşoară activitatea Oficiului de Cadastru Constanţa, ne-am încumetat şi noi să vedem cum stă treaba la faţa locului. La puţin timp după ora 10.00 ne-am înfăţişat la intrarea dinspre bd-ul Ferdinand, unde un funcţionar ne-a îndrumat către intrarea din spatele clădirii. Persoanele care se aflau la coadă susţineau că aşteaptă de ceva timp acolo şi că nimeni nu le bagă în seamă. "Am ajuns să stăm pentru o amărîtă de ipotecă săptămîni întregi şi chiar dacă depunerea dosarelor se face mai uşor ca înainte, pentru a reuşi să-ţi rezolvi problema treci printr-un adevărat calvar", a povestit un constănţean care a dorit să rămînă anonim. Imediat cum am intrat pe holul care asigură accesul către birorurile funcţionarilor, zarvă mare. Am crezut că am nimerit într-o cantină întrucît mai mulţi oameni mîncau de zor pizza pe băncuţele amenajate pe post de mese.

Contactat telefonic, directorul OCPI, Stere Sponte, a încercat să lămurească problema, spunînd că activitatea se derulează doar cu 82 de angajaţi şi, în pofida acestor dificultăţi, termenele de soluţionare a dosarelor de Cadastru, Certificatelor de Sarcină şi Extrasele de Carte Funciară au fost reduse prin implementarea programului informatic în instituţie. "Este vîrf de sezon, iar din momentul în care intră dosarele pînă la procesarea lor trece ceva timp. Avem şapte referenţi care preiau dosarele în intervalul orar 8.30-13.30, după care se lucrează efectiv pe dosare, inclusiv sîmbăta. Deşi în medie procesarea datelor se face într-un timp mediu de două luni, parcurgem succesiv toate etapele legale şi încercăm să rezolvăm solicitările clienţilor, fără a-i trimite dintr-o parte în alta", a declarat Sponte. Mai marele peste cadastrul constănţean a încercat să dea lămuriri şi asupra persoanelor surprinse în timp ce mîncau de zor în sediul instituţiei, cu mult înainte de ora prînzului. "Persoanele pe care le-aţi văzut au fost trimise de notarii constănţeni pentru a face faţă volumului de muncă. Am avut mari restanţe în activitatea de intabulare, însă cu sprijinul Camerei Notarilor am reuşit să facem faţă solicitărilor", a mai afirmat Sponte.

Cabinetele notariale, folosite pe post de paravan

Pe de altă parte, se pare că Oficiul de Cadastru s-a transformat în ultima perioadă într-un adevărat cîmp de luptă între funcţionari şi notarii publici. Cu toate că la nivel naţional există un protocol încheiat între Agenţia naţională de Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, notarii constănţeni sînt nemulţumiţi de colaborarea cu OCPI. Preşedintele Camerei Notarilor Publici (CNP) din Constanţa, Radu Puia, susţine că din cauza sistemului greoi şi a întîrzierilor în procesarea dosarelor solicitanţilor, se confruntă cu o avalanşă de reclamaţii din partea propriilor clienţi. Aceştia arată că deşi oamenii plătesc taxele de intabulare la birourile notariale constănţene, considerate vinovate pentru întîrzierile repetate, sumele revin, de fapt, Oficiului de Cadastru, cel care trebuie să răspundă legal pentru aceste servicii. "Oamenii nemulţumiţi au început să ne acuze că nu le onorăm serviciile, însă aceştia trebuie să ştie că notarii, deşi sînt abilitaţi prin lege să primească banii, nu fac altceva decît să preia sumele şi să le transmită mai departe în contul OPCI Constanţa. Pe de altă parte, trebuie să suportăm şi o serie de taxe poştale suplimentare", a declarat Radu Puia. Pe de altă parte, legea spune că taxele de publicitate imobiliară se virează în contul bugetului localităţii pe raza căruia se află imobilul, dar şi pentru plata timbrului notarial.