Activităţi culturale marca American Corner, la Constanţa

Centrul de informare American Corner Constanţa a anunţat organizarea unei noi serii de evenimente culturale în luna mai a acestui an, primul desfăşurându-se luni, 9 mai, începând cu ora 14.00. “Centrul nostru va găzdui studenţii din anul III de la specializările Română - Engleză/Franceză - Engleză din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, în vederea desfăşurării activităţii cu tema “The Abortion Issue in the 50’s, 70’s and 90’s”, au declarat organizatorii. Participanţii vor urmări filmul “These Walls Could Talk”, din 1996, regizat de Cher. Pelicula analizează subiectul avorturilor exemplificând prin trei povestiri plasate în perioade diferite, anii ‘50, ‘70 şi ‘90, avându-i în rolurile principale pe Demi Moore, Shirley Knight şi Catherine Keener”, se arată într-un comunicat al centrului. Reprezentanţii American Corner Constanţa au precizat că evenimente vor mai fi organizate pe 16 mai, “Grunge - A Consumerist Trend”, şi pe 20 mai, “The Pressure to Look Good: Stereotyping the Feminine Body in American Culture”. Primele două prezentări din mai vor fi susţinute de un doctorand al Facultăţii de Litere, Adelina Vartolomei, iar cea de-a treia va fi ţinută de un masterand al programului Studii Anglo Americane de la Facultatea de Litere, Mihaela Cristina Lazăr. Centrul American Corner va pune la dispoziţia tututor participanţilor, la sfârşitul fiecărui eveniment, materiale informative despre viaţa şi cultura americană, diplome de participare şi pliante despre acţiunile viitoare.