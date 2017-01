Activităţi de sezon la Liceul Teoretic Murfatlar

A fost o săptămână încărcată pentru elevii Liceului Teoretic Murfatlar. Ei au participat la o suită de activităţi de sezon. Cei mai mici s-au întrecut în exersarea talentului de cântăreţi, dansatori sau recitatori. S-au organizat serbări dedicate iernii şi obiceiurilor de iarnă la: clasa pregătioare „Fluturaşi” - învăţătoare Magdalena Vîrtan, clasa pregătitoare „Piticii” - învăţătoare Surihan Daut, clasa I A - învăţătoare Mirela Goie, clasa I B - învăţătoare Ionica Pantea, clasa a II-a A - învăţătoare Semra Emurla, clasa a III-a A - învăţătoare Stoian Cristina, clasa a III-a B - învăţătoare Raluca Vasile, clasa a IV-a B - învăţătoare Despina Turică. În plus, profesoarele de limba engleză Gabriela Samoilă şi Ionela Popa au coordonat elevii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a pentru activitatea „A merry little Christmas”. O altă acţiune apreciată a fost campania proiectului „Nouă ne pasă”, coordonată de profesorii Ionela Mihăiescu, Daniela Neamu, Cristina Stoian, cu sprijinul directorului, prof. Sorin Cernăianu, şi al directorului adjunct, prof. Cleopatra Crangă. Astfel, elevii claselor primare şi gimnaziale din cadrul Liceului Teoretic Murfatlar au demonstrat cǎ a-i ajuta pe ceilalţi se poate transforma într-o tradiţie. În acest sens, sǎrbǎtorile iernii au reprezentat doar un pretext pentru a continua sǎ doneze jucǎrii, rechizite, dulciuri şi îmbrǎcǎminte colegilor care provin din familii nevoiaşe. Totodată, şi elevii care au obţinut rezultate foarte bune la învǎţǎturǎ au avut parte de surprizele tombolei, pe mǎsura strǎdaniei lor.