Activităţi pe teme medicale la American Corner

Centrul American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a organizat pentru studenţii din anul I de la Facultatea de Medicină trei activităţi cu tema „American Medical Studies on the Longevity of Life“, în 18 şi 20 martie. O altă temă dezbătută la American Corner, destinată tot studenţilor de la Facultatea de Medicină din anul I, a fost „Brilliant American Doctors in Search of the Polio Vaccine“. Totodată, în 14 martie, la American Corner s-a organizat altă activitate cu tema „St. Patrick’s Day in the USA”. Lect. univ.dr. Nicoleta Stanca a făcut o prezentare în Power Point despre Ziua Sf. Patrick, s-au purtat discuţii şi s-a ascultat muzică pe această temă. Interesaţi în organizarea acestei activităţi au fost studenţi de la Facultatea de Litere, specializările Studii Americane, anul II, şi Engleză, anii I şi III.