Activităţile organizate de American Corner continuă

American Corner Constanţa - Universitatea „Ovidius” Constanţa a organizat, ieri, un eveniment cu tema “Eugene O’Neill”. O’Neill este dramaturg american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1936. Evenimentul a fost deschis de lect. dr. Ludmila Martanovschi, care le-a vorbit studenţilor de la specializarea “Studii Americane”, anul III, Universitatea „Ovidius” despre lucrările autorului. A urmat vizionarea filmului “Long Day’s Journey into Night” (1962), regizat de Sidney Lumet, cu Katherine Hepburn, actriţa obţinînd cu acest rol, în 1962, premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes, iar în 1963, o nominalizare pentru premiul Oscar. „Studenţilor le-a fost prezentată o mică expoziţie cu cărţi ale acestui autor. La final, au primit materiale informative despre Statele Unite”, a declarat coordonatorul American Corner, Rodica Toma. În programul, extrem de generos al American Corner, a fost înscrisă şi o altă activitate, care a avut loc cu o zi înainte şi care a avut ca temă “Tribute to Black History Month” (“Un omagiu adus afro-americanilor”). Moderatorul activităţii, Kristin Lambert, Peace Corps Volunteer, a ales să facă o prezentare în Power Point pentru a oferi celor prezenţi mai multe informaţii pe marginea acestei teme. Participanţii la acest eveniment au fost elevii de la Colegiul Naţional Pedagogic “Constantin Brătescu” din Constanţa , însoţiţi de profesor limba engleză, Manole Ecaterina. În programul acestei activităţi a intrat şi vizionarea filmului “In Remembrance of Martin”. Coordonatorul centrului American Corner, Claudia Baicu, a pus la dispoziţia tuturor celor prezenţi la activitate un crossword, materiale informative despre viaţa, cultura şi civilizaţia Statelor Unite ale Americii, precum şi o mică expoziţie de cărţi din seria “Cornerstones of Freedom” şi a oferit elevilor diplome de participare.