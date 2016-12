Actori britanici înnobilaţi

Actriţa Kate Winslet, actorul şi cineastul Kenneth Branagh şi cântăreţul Gary Barlow se numără printre personalităţile care vor fi înnobilate în acest an de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Lista anuală cu numele persoanelor care vor fi înnobilate a fost anunţată, sâmbătă, de reprezentanţii cabinetului regal britanic.

Kenneth Branagh, un actor britanic care şi-a câştigat renumele jucând în piese shakespeariene, dar şi în filme, va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Sir Kenneth, întrucât a primit Ordinul Imperiului Britanic în rang de Cavaler. La rândul său, Kate Winslet, recompensată cu premiul Oscar în 2008 pentru rolul din drama „The Reader / Cititorul”, devenită celebră după ce a jucat alături de Leonardo DiCaprio în blockbusterul „Titanic” din 1997, a devenit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Gary Barlow, membru al grupului Take That şi membru al juriului emisiunii-concurs X Factor din Marea Britanie, a devenit membru al Ordinului Imperiului Britanic. Cântăreţul primeşte această distincţie la doar câteva zile după ce a organizat un strălucitor concert pop în faţa Palatului Buckingham, la care au participat numeroase staruri, în onoarea reginei Elisabeta a II-a, pentru a marca Jubileul de Diamant al suveranei britanice.

Printre celelalte personalităţi înnobilate în acest an se numără Sarah Burton, designerul casei Alexander McQueen, creatoarea rochiei de mireasă purtată de Catherine Middleton la nunta cu prinţul William în aprilie 2011, fostul portar al echipei naţionale de fotbal a Angliei, David James, jucătorul de golf Luke Donald şi fostul internaţional de rugby din echipa Ţării Galilor, Shane Williams. În total, 1.201 de persoane sunt recompensate în acest an de regina Elisabeta a II-a, iar cei mai mulţi dintre ele, circa 72%, sunt eroi necunoscuţi de opinia publică, premiaţi pentru contribuţiile aduse comunităţilor în care trăiesc, printre aceştia numărându-se asistenţi sociali, membri ai unor organizaţii de caritate şi chiar angajaţi ai unor companii care curăţă străzile din Marea Britanie.