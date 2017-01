Actorii americani Aaron Eckhart și Jeffrey Dean Morgan filmează în România

Actorii americani Aaron Eckhart și Jeffrey Dean Morgan se află în România, ei venind cu o cursă privată pe Aeroportul Internațional din Sibiu, au precizat surse aeroportuare.

"Miercuri după-amiaza au aterizat cei doi actori, Aaron Eckhart și Jeffrey Dean Morgan", a precizat sursa citată. Cei doi au avut programate, vineri, filmări în județul Hunedoara.

Jeffrey Dean Morgan este cunoscut mai ales din "Anatomia lui Grey", iar Aaron Eckhart pentru rolul din filmul "Cavalerul Negru".Jeffrey Dean Morgan este uneori confundat, din cauza aspectului său, cu Javier Bardem sau Robert Downey JR. În vârstă de 51 de ani, el a mai avut roluri în seriale TV ca JAG, ER, Walker Texas Ranger, CSI, Tru Calling, Sliders, The OC, Monk, Supernatural și Weeds. A mai jucat și în producțiile cinematografice Accidental Husband (2008) și Watchman (2009).

Aaron Eckhart, în vârstă de 48 de ani, a jucat în filme ca Erin Brockovich, In Company of Men, The Dark Knight de Christopher sau Thank You For Smoking.