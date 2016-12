Actorii primesc înapoi banii tăiați de Boc

20:32:57 / 06 Septembrie 2014

Condusi de imbecili

Alta nebunie pe langa retrocedari,pensie de revolutionar,etc.Nu am nimic cu actorii,altii mananca painea degeaba,dar in ritmul acesta ne vom afunda din ce in ce mai mult. Asa sa intamplat cu retocedarile unde pe langa cei care aveau dreptul au furat din plin capusele societatii la fel a fost cu ''revolutionarii'' unde au fost tocati bani ''fara numar''. Hai sa analizam situatia mai mult inainte de aprobarea unor astfel de initiative populiste.