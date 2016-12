Actorii Scott Adkins şi Dominic Purcell filmează în România

Cunoscuții actori Scott Adkins şi Dominic Purcell vor filma în România pentru lungmetrajul „Vlad The Impaler: Blood Empire", de Keoni Waxman. Producţia va fi turnată în întregime în România, iar principalele scene vor începe să fie filmate pe 27 octombrie, potrivit directorului de marketing al Castle Film, Bogdan Moncea.

Scott Adkins, în rolul Gypsy King, este cunoscut pentru rolurile din „The Bourne Ultimatum" şi „Zero Dark Thirty", iar Dominic Purcell a jucat în „Prison Break", „Equilibrium" şi „Blade: Trinity".

Filmul „Vlad The Impaler: Blood Empire" urmăreşte ascensiunea şi decăderea puternicului prinţ român care luptă pentru a-şi uni poporul, dar este trădat.

Keoni Waxman a regizat pelicule precum „A Good Man", „Force of Execution", „Maximum Conviction", opt episoade din „True Justice", „The Cut-Out Man", „Vengeance Is Mine", „Hunt to Kill", „A Dangerous Man" şi „The Suspect".