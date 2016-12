Actorul american Leonard Nimoy, cunoscut pentru rolul comandantului Spock din serialul "Star Trek", a murit astăzi, la vârsta de 83, relatează New York Times (NYT) în ediţia electronică.. Nimoy a fost internat în spital, săptămâna trecută, după ce s-a plâns de "dureri severe în zona pieptului". El suferea de boala pulmonară obstructivă cronică (care duce la insuficienţă respiratorie) şi a fost dus cu ambulanţa la spitalul UCLA Medical Center din Los Angeles, după ce s-a plâns de dureri în piept, pe 19 februarie. Actorul, care este cunoscut pentru rolul comandantului Spock din serialul SF "Star Trek", a fost internat de mai multe ori în ultimele luni, iar anul trecut a fost văzut în New York într-un scaun cu rotile şi folosind un aparat de asistenţă respiratorie. Nimoy a anunţat, în februarie 2014, pe Twitter, că a fost diagnosticat cu boala pulmonară obstructivă cronică, în pofida faptului că a renunţat la fumat în urmă cu peste 30 de ani. El i-a încurajat pe fanii săi să îşi îngrijească sănătatea. "M-am lăsat de fumat în urmă cu 30 de ani. n-a fost destul de repede. Am boală pulmonară obstructivă cronică. Bunicul vă spune să renunţaţi la fumat acum. LLAP (live long and prosper, salut al personajului Spock din "Star Trek")", a scris Nimoy pe Twitter, în urmă cu un an. Boala pulmonară obstructivă cronică este un termen folosit pentru un număr de maladii care afectează plămânii, inclusiv emfizem şi bronşită cronică. Boala afectează milioane de oameni la nivel global. Leonard Nimoy, născut în oraşul american Boston, a devenit celebru cu rolul personajului Spock, un ofiţer pe jumătate om, pe jumătate vulcanian, de pe nava spaţială Enterprise, devenit ulterior comandant al acesteia, în serialul de televiziune "Star Trek" şi în lungmetrajele SF inspirate din acesta. Actorul american a apărut cel mai recent în această franciză anul trecut, în filmul "Star Trek Into Darkness", regizat de J.J. Abrams.