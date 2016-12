Actorul Benicio del Toro, premiat pentru întreaga carieră

Actorul Benicio del Toro a primit, duminică, un premiu pentru întreaga carieră la Festivalul de film latino-american organizat în Havana, capitala Cubei, informează contactmusic.com. Starul hollywoodian şi-a prezentat cel mai recent film al său, "Escobar: Paradise Lost", la cea de-a 36-a ediţie a acestui festival cubanez - Havana International New Latin American Film Festival -, ai cărui organizatori i-au decernat un premiu pentru întreaga carieră, denumit Coral of Honor Award. Prezent la ceremonie, Benicio del Toro a declarat: "Este greu să exprim în cuvinte tot ceea ce înseamnă pentru mine faptul că un festival ca acesta, cu o calitate atât de înaltă şi cu o istorie atât de bogată, îmi oferă mie acest trofeu". Acesta a fost cel de-al doilea trofeu pentru întreaga carieră pe care l-a primit Benicio del Toro în ultimele trei luni. Starul hollywoodian a fost recompensat şi cu premiul Donostia pentru întreaga carieră la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian, în Spania, în luna septembrie. Benicio Del Toro a câştigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar cu partitura interpretată în filmul "Traffic", de Steven Soderbergh, şi a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din "21 Grams", de Alejandro Gonzalez Innaritu. Del Toro a colaborat din nou cu Steven Soderbergh la biografia ecranizată a lui Che Guevara. Acel rol i-a adus trofeul pentru interpretare la ediţia din 2008 a Festivalului de Film de la Cannes şi, în anul următor, premiul pentru cel mai bun actor la gala Goya. În ultimii ani, starul hollywoodian s-a remarcat în mai multe producţii de succes, precum "Omul-lup/ The Wolfman", "Brutele/ Savages", "Thor: Întunericul", Jimmy P." şi "Gardienii galaxiei/ Guardians of the Galaxy".