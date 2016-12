Actorul canadian Alan Thicke a murit

Actorul canadian Alan Thicke, cunoscut pentru rolul tatălui de familie din celebrul serial 'Growing Pains', a murit marți la 69 de ani, potrivit agentului său citat de EFE.

Portalul TMZ informase anterior că Thicke a murit în urma unui infarct în timp ce juca hochei cu fiul său Carter. Serviciile de urgență l-au dus imediat la centrul medical Providence St. Joseph, din Burbank (California), unde acesta a murit.

'Growing Pains', serialul difuzat de postul ABC în perioada 1985 — 1992, l-a făcut celebru în toată lumea datorită personajului său Jason Seaver, un psihiatru și tată de familie din Long Island (New York), cu o soție care își reia cariera de jurnalistă, interpretată de Joanna Kerns.

Din serial mai făceau parte actorii Kirk Cameron, Tracey Gold, Jeremy Miller și foarte tânărul Leonardo DiCaprio.

Thicke, care a avut roluri secundare și în serialele 'Hello, Larry', 'Diff'rent Strokes' și 'The Facts of Life', a compus muzica pentru programul 'Wheel of Fortune' și a scris scenarii pentru comediile de televiziune 'The Paul Lynde Show', 'Fernwood 2 Night', 'America 2-Night' și 'The Richard Pryor Show'.

De-a lungul carierei sale a apărut ca invitat în seriale celebre precum 'Married with Children', '7th Heaven', 'Joey', 'The Bold and the Beautiful' și chiar în 'How I Met Your Mother', unde se interpreta pe sine.

Pe marile ecrane a jucat în filme precum 'Raising Helen' și 'Alpha Dog'. A fost de asemenea vedeta unui reality show numit 'Unusually Thicke', despre viața sa personală.

"Pentru toți cei care l-au cunoscut, era un tată fantastic și un adevărat domn. Am avut privilegiul să lucrăm cu tatăl favorit al Americii. Regretăm nespus această pierdere", a declarat Brad Schwartz, președintele Pop TV, care a difuzat acest reality show.