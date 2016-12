Actorul Jackie Chan a sosit, la Bucureşti

Actorul Jackie Chan, care va deschide Zilele Filmului Chinezesc la Bucureşti, a ajuns în România joi, în jurul orei 13.30, cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu. Avionul cu care a călătorit Jackie Chan a venit de la Beijing. Cu o zi înainte, a sosit la Bucureşti şi Ziyi Zhang - actriţa din filmul "Memoriile unei gheişe". Actorii Jackie Chan şi Ziyi Zhang îşi lansează în România cele mai recente lungmetraje, "Zodiacul Chinezesc", respectiv "The Grandmaster". Cele două staruri au venit la Bucureşti la invitaţia Administraţiei de Presă, Publicitate, Radio, Televiziune şi Cinematografie din China şi a Casei Româno-Chineze, pentru a participa la deschiderea evenimentului Zilele Filmului Chinezesc, care va avea loc la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City. De asemenea, Casa Româno-Chineză, în calitate de organizator principal al Zilelor Filmului Chinezesc în România, îi oferă lui Jackie Chan titlul onorific de ambasador al relaţiilor culturale dintre cele două ţări, pentru a promova produsele culturale româneşti în China. Acceptând să fie ambasador cultural pentru România şi China, Jackie Chan crede că astfel "oamenii se pot înţelege mai bine unii cu alţii şi acesta ar putea fi un mod de a menţine pacea". Înainte de a sosi, la Bucureşti, actorul a transmis un mesaj pentru România: "Salutare tuturor! Mulţumesc pentru sprijinul vostru. Sper să pot să mai vin în România şi, poate, chiar să fac un film aici". Jackie Chan, născut în 1954, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi actori originari din Hong Kong, reuşind să-şi construiască o carieră de succes în filmele cu arte marţiale. În 2002, a câştigat un premiu Taurus pentru întreaga carieră la World Stunt Awards (Oscarurile în domeniul cascadoriilor) şi în acelaşi an a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. De asemenea, a câştigat un premiu MTV Movie pentru întreaga carieră, în 1995, şi alte două premii MTV Movie pentru rolurile din prima şi a doua parte a seriei "Ora de vârf/ Rush Hour". În 1999, a fost numit actorul anului la Hollywood Film Festival. Printre filmele în care a jucat se numără "Fracul magic", "Ocolul Pământului în 80 de zile", seria "Ora de vârf", "Spionul din vecini", "Karate Kid" şi a asigurat vocea Maimuţei în seria "Kung Fu Panda". De cealaltă parte, Ziyi Zhang îşi va promova în România cel mai recent lungmetraj al său, "The Grandmaster", de Wong Kar Wai, una dintre cele cinci pelicule ce vor fi proiectate la Zilele Filmului Chinezesc. Una dintre cele mai apreciate actriţe ale momentului în China, Ziyi Zhang a avut prima sa apariţie într-un film american în 2001, în pelicula "Ora de vârf/ Rush Hour", unde a jucat chiar alături de Jackie Chan. După acest moment, a devenit din ce în ce mai cunoscută, a făcut parte, în 2006, din juriul Festivalului de la Cannes şi s-a implicat de-a lungul timpului în acţiuni filantropice, fiind una dintre ambasadoarele Jocurilor Paralimpice, alături de Nadia Comăneci. Actriţa Ziyi Zhang mai este cunoscută publicului din România pentru rolurile din premiatul "Tigru şi Dragon", de Ang Lee, şi din filmul "Memoriile unei gheişe", de Rob Marshall, pentru care a fost nominalizată la premiile Globul de Aur şi BAFTA. Evenimentul Zilele Filmului Chinezesc în România este organizat de Casa Româno-Chineză şi Ministerul Culturii, în colaborare cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti şi Administraţia de Stat pentru Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune din China, de astăzi, până pe 22 septembrie, în Bucureşti, Craiova şi Arad. În Capitală, evenimentul Zilele Filmului Chinezesc se va desfăşura de joi până pe 18 septembrie, la cinematograful Union, deschiderea urmând să aibă loc joi seară la Grand Cinema Băneasa. Lungmetrajul care va deschide Zilele Filmului Chinezesc este "Zodiacul Chinezesc/ CZ12", regizat de Jackie Chan, în care acesta joacă rolul principal. "Zodiacul Chinezesc", un film de acţiune, a avut un succes deosebit în Asia, realizând, la un an de la lansarea sa pe marile ecrane, un profit de 1,8 milioane de dolari, numai în această parte a lumii. Jackie Chan a stabilit un record mondial Guinness în filmul "Zodiacul Chinezesc", pentru "cele mai multe funcţii într-un singur film atribuite unei singure persoane". Chan este responsabil pentru 15 dintre cele mai importante funcţii, inclusiv cele de regizor, producător, actor, coregraf şi compozitor, doborând în felul acesta recordul anterior de 11 credite, deţinute de Robert Rodriguez. O vreme s-a speculat că "Zodiacul Chinezesc" va marca şi finalul carierei de actor a lui Jackie Chan. Însă, într-un interviu prilejuit de lansarea filmului în Marea Britanie, actorul a mărturisit că are prea multe proiecte cinematografice care îl aşteaptă pentru a renunţa la carieră, specificând că intenţionează chiar să realizeze o continuare a peliculei "Zodiacul Chinezesc". Programul festivalului mai include filmele "Beijing Love Story", de Chen Sicheng, "The Flying Swords of Dragon Gate", de Tsui Hark, şi "Full Circle", de Zhang Yang.