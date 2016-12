Actorul Larry D. Mann a murit la 91 de ani

Actorul canadian Larry D. Mann, cunoscut pentru rolul lui Mr. Clemens în filmul ”The Sting / Cacealmaua” din 1973, în regia lui George Roy Hill, a decedat la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, la Los Angeles. Actorul a făcut carieră asigurând vocea lui Yukon Cornelius din filmul de animaţie ”Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, din 1964, însă a jucat şi în filme precum ”In the Heat of the Night / În arşiţa nopţii”, din 1967, precum şi în serialele ”Gunsmoke” şi ”Bewitched / Ce vrăji a mai făcut nevasta mea”. Ultimul rol al lui Larry D. Mann a fost în serialul ”Homefront”, înainte de a se retrage din activitatea cinematografică, în 1991.