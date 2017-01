Actorul Mihai Mălaimare fuge de Traian Băsescu!

Tot mai mulți membri ai UNPR părăsesc partidul după ce președintele formațiunii, Valeriu Steriu, a bătut palma cu Traian Băsescu, înregimentând Uniunea în PMP. După ce deputatul UNPR Aurel Niculae a decis să fugă la PSD ca să nu ajungă în PMP, un alt uneperist a hotărât să plece din partid. Este vorba de celebrul actor Mihai Mălaimare, care a demisionat din UNPR, ca urmare a anunțului privind fuziunea cu PMP. „În urmă cu ceva timp, din motive pe care nu are rost să le mai explic, am intrat în UNPR. Aveam eu niște explicații, nu mai are rost să mi le amintesc. Când am intrat nici nu ajunsesem bine acasă că au și chemat jurnaliștii și au dat un comunicat strașnic, iată ce achiziție au făcut, bla, bla, bla... Aud că au bătut mâna cu alde Băsescu și nu oricum, ci prin absorbție, adică au recunoscut că, de fapt, sunt un partid oarecare“, a scris Mihai Mălaimare pe pagina sa de Facebook. El a precizat că a trimis demisia prin poștă electronică și a subliniat că, de această dată, UNPR nu a reacționat. „Niciun comunicat nu am auzit să fi dat, adică iată cine ne-a părăsit, asta este, mergem înainte. Nimic. Adevărul este că în politica românească așa merg treburile, chiar nu are rost să mai vorbim. La urma urmelor, vorba lui Caramitru (actorul Ion Caramitru, n.r.): „bă, de ce... te-ai băgat în partidul asta?“. Lucru absolut corect și pentru care declar în gura mare, precum celebrul clasic de acum: am fost un dobitoc!“, a adăugat Mălaimare. Actorul s-a înscris în UNPR în octombrie 2015, el fiind în trecut membru al PSD şi PNL şi deputat în două legislaturi.

