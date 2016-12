Actorul Nicu Constantin rămîne internat la Terapie Intensivă

Starea sănătăţii a actorului Nicu Constantin rămîne gravă, la aproape o lună de la internarea în Spitalul de Urgenţă Militar Central din Capitală. El este internat tot la secţia Terapie Intensivă şi, chiar dacă medicii au sperat, de mai multe ori, că îl vor muta în salon, acest lucru nu s-a întîmplat. “Nădăjduiam să îl mutăm în salon. L-am detubat, mînca, avea o stare bună, vizibil ameliorată. Din păcate, nu a fost chiar aşa cum am prevăzut noi. Am avut mai multe tentative de mutare, pentru că starea maestrului era bună cîteva zile consecutiv. Apoi se înrăutăţea. Avem aproape o lună (internat în 11 mai - n.r.) de cînd maestrul este în această secţie cînd mai bine, cînd mai rău”, a declarat, ieri, comandantul unităţii sanitare, general doctor Ioan Sîrbu. Oficialul declara, la un moment dat, că actorul Nicu Constantin a depăşit momentul medical critic, că şi-a revenit, a fost detubat şi că respiră fără aparate, dar că rămîne sub tratament în Clinica de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Militar din Capitală. De atunci, însă, actorul a trecut şi prin alte momente dificile, medicii fiind nevoiţi să-l reconecteze la aparatele care să îl ajute să respire. Nicu Constantin va împlini 70 de ani în 31 iulie.