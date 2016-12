Actrița Cate Blanchett a adoptat o fetiță

Actrița australiană Cate Blanchett ("Lord of the Rings") și soțul ei au adoptat o fetiță. Potrivit The Australian Women's Weekly, reprezentanții lui Cate au confirmat că actrița și soțul său, directorul de teatru Andrew Upton, 49 de ani, care au trei fii, au adoptat o fetiță. Blanchett a fost de două ori văzută ținând în brațe fetița atunci când își lua fiii de la o școală din Sydney în această săptămână, a indicat revista, adăugând că numele acesteia ar fi Vivienne. Actrița, originară din Melbourne, intenționează să se mute în Statele Unite în decursul acestui an. Blanchett a câștigat două premii Oscar pentru rolurile din "Blue Jasmine" (2013) și "The Aviator" (2004).