Actriţă americană condamnată la 18 ani de închisoare, pentru scrisori cu ricină adresate lui Obama

O actriţă americană a fost condamnată la 18 ani de închisoare, miercuri, în statul Texas, după ce a trimis scrisori otrăvite cu ricină preşedintelui Obama, primarului oraşului New York şi unui important militant care susţine un regim mai strict al armelor de foc. Shannon Guess Richardson, o actriţă texană în vârstă de 35 de ani, arestată în urmă cu un an, şi-a recunoscut vinovăţia în decembrie, în momentul în care a fost acuzată pentru posesie de ricină, o otravă pe care dorea să o utilizeze ca o armă. Ea a fost acuzată apoi că a trimis trei scrisori conţinând ricină şi ameninţări preşedintelui SUA, primarului din New York, Michael Bloomberg, şi fostului preşedinte al comitetului contra armelor de foc ilegale, Mark Glaze. Actriţa a fost condamnată la 216 luni de închisoare şi o amendă de peste 367.000 de dolari, potrivit unor documente judiciare.

Shannon Guess Richardson a efectuat mai multe cumpărături online în aprilie şi mai 2013, ce vizau produse destinate producerii de ricină, o substanţă letală dacă este ingerată, inhalată sau injectată şi împotriva căreia nu există un antidot. Ea a introdus apoi ricină în scrisorile cu ameninţări adresate lui Barack Obama, primarului din New York şi militantului Mark Glaze, pe care le-a trimis dintr-un oficiu poştal din New Boston, statul Texas, pe 20 mai. Pe 30 mai, actriţa s-a predat într-un comisariat de poliţie din Shreveport, în statul Louisiana, unde a spus că soţul ei era vinovat de expedierea acelor scrisori cu ricină. ”Dreptul de a purta arme de foc este dreptul meu constituţional, acordat de Dumnezeu, şi îmi voi exercita acest drept până la moarte. Ceea ce se află în scrisoare nu înseamnă nimic în raport cu ceea ce am prevăzut pentru voi”, spunea actriţa în scrisoarea adresată lui Michael Bloomberg, afirmând că va ucide, cu un glonţ tras direct în cap, orice persoană care ar veni în faţa casei sale pentru a o aresta.

Michael Bloomberg a luat poziţie în dezbaterea explozivă ce vizează reglementarea regimului armelor de foc din SUA, anunţând, printre altele, lansarea unei campanii publicitare de 12 milioane de dolari la scară naţională, pentru a contracara influenţa pe care o deţine NRA (National Rifle Association), puternicul lobby al armelor de foc din SUA.