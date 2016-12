Actriţa Joan Rivers a murit

Actriţa Joan Rivers, care a suferit un stop cardiorespirator săptămâna trecută, a murit ieri, la vârsta de 81 de ani, într-un spital din New York, a anunţat fiica acesteia, Melissa Rivers, citată de Reuters. "Cu mare tristeţe anunţ decesul mamei mele, Joan Rivers. A murit liniştită, la ora 1.17 p.m. (ora locală), înconjurată de familie şi prieteni", a spus Melissa Rivers. Joan Rivers este considerată un pionier privind accesul femeilor în lumea comediei. A devenit cunoscută în anii 1960, printre vedetele alături de care a lucrat pe scena cluburilor de comedie din New York aflându-se nume ca Bill Cosby, Richard Pryor, Woody Allen şi George Carlin, despre care Rivers a spus că nu s-a simţit niciodată ca şi cum ar fi fost parte a "clicii lor". În 1983 a obţinut una dintre cele mai râvnite poziţii din industrie, după ce gazda emisiunii "The Tonight Show" Johnny Carson a numit-o invitat special permanent. Stilul său direct, acid şi autoironic a fost apreciat şi a atras mulţi fani, dar şi recunoaşterea meritelor de către industrie, iar în ultimii ani a devenit o acidă critică de modă, cu ţinta asupra vedetelor de la Hollywood. "Marea bucurie a mamei mele era să-i facă pe oameni să râdă. Deşi este un lucru dificil acum (de făcut oamenii să râdă, n.r.), ştiu că dorinţa sa ultimă a fost să ne întoarcem la râsete cât mai curând", a mai spus Melissa Rivers după anunţul veştii despre moartea mamei sale.