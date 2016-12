Actriţa Kristin Scott Thomas a primit titlul de Dame a Imperiului Britanic

Actriţa Kristin Scott Thomas a primit titlul de Dame - echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, un titlu onorific, acordat anual de casa regală britanică - în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc ieri la Palatul Buckingham, informează bbc.com. Vedeta britanică, în vârstă de 54 de ani, a primit acest titlu onorific din partea reginei Elizabeth a II-a. Kristin Scott Thomas o va interpreta chiar pe regina Marii Britanii într-o piesă de teatru intitulată "The Audience", care va avea premiera la Londra, în aprilie. "M-a întrebat despre viitorul meu rol şi a trebuit să îi spun (că va juca rolul reginei Marii Britanii, n.r.), iar ea mi-a zis că acel rol va reprezenta o provocare", a declarat în faţa reporterilor actriţa Kristin Scott Thomas. Ea va prelua acel rol de la Helen Mirren în luna aprilie. Acea piesă de teatru, scrisă de Peter Morgan - care a scris şi scenariul de filmul "Regina/ The Queen" -, descrie întrunirile săptămânale dintre regina Elizabeth a II-a şi o serie de premieri britanici, prezentând astfel o serie de dialoguri imaginare care ar fi avut loc între liderii Marii Britanii. Spectacolul "The Audience" va fi jucat la Apollo Theatre din Londra şi va fi regizat de celebrul Stephen Daldry. Helen Mirren a interpretat rolul principal în acest spectacol de teatru ce a fost iniţial pus în scenă în Statele Unite, pe Broadway. Vedeta britanică a fost recompensată pentru acest rol cu un premiu Olivier în 2013. Kristin Scott Thomas, născută în Cornwall, s-a declarat "în mod evident foarte fericită" după ce regina Elizabeth a II-a i-a înmânat titlul de Dame a Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse artei dramatice. Actriţă versatilă de teatru şi film, Kristin Scott Thomas a devenit celebră graţie unor roluri memorabile pe care le-a interpretat în filmele "Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings and a Funeral", "Pacientul englez/ The English Pacient" şi "Gosford Park". A primit o nominalizare la Oscar ("Pacientul englez"), două nominalizări la Globul de Aur ("Pacientul englez", "Te iubesc de mult") şi a fost de patru ori nominalizată la premiile BAFTA ("Patru nunţi şi o înmormântare", "Pacientul englez", "Te iubesc de mult" şi "John Lennon: Începutul unei legende") - a câştigat acest trofeu cu rolul din "Patru nunţi şi o înmormântare".