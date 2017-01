Actriţa Sally Field va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actriţa americană Sally Field, câştigătoare a două premii Oscar, va fi recompensată cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, într-o ceremonie care va avea loc pe 5 mai. În vârstă de 67 de ani, actriţa americană va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în filmul "Uimitorul Om-Păianjen 2/ The Amazing Spider-Man 2", în care o interpretează pe mătuşa personajului principal, Peter Parker. Sally Margaret Field, născută pe 6 noiembrie 1946, este o actriţă americană, cântăreaţă, producătoare, regizoare şi scenaristă. În fiecare deceniu din cariera ei impresionantă, Sally Field s-a remarcat în numeroase producţii cinematografice şi de televiziune, precum "Gidget", "The Flying Nun", "Sybil", "Smokey şi Bandit/ Smokey and the Bandit", "Norma Rae", "Locuri în inimă/ Places in the Heart", "Magnolii de oţel/ Steel Magnolias", "Numai cu fiica mea/ Not Without My Daughter", "Doamna Doubtfire, tăticul nostru trăsnit / Mrs. Doubfire", "Forrest Gump" şi filmele din franciza "The Amazing Spider-Man". Actriţa americană a câştigat două premii Oscar cu rolurile din filmele "Norma Rae" şi "Places in the Heart", două Globuri de Aur pentru aceleaşi roluri şi a primit trei premii Primetime Emmy cu rolurile din serialele de televiziune "Sybil", "E.R." şi "Brothers & Sisters". Sally Field a fost recompensată şi de Sindicatul actorilor americani şi a câştigat un premiu de interpretare la Festivalul de la Cannes alături de colegii ei din distribuţia filmului "Norma Rae". În 2013, interpretarea personajului Mary Todd Lincoln din filmul "Lincoln", regizat de Steven Spielberg, i-a adus acesteia nominalizări la premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la galele Oscar, Globul de Aur, BAFTA şi Sindicatului actorilor americani. Sally Field a devenit membru în Academia de film americană în 2013.