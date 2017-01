Actriţe în plină formă

Are o concurentă serioasă pe platourile de filmare ale comediei ”Just Go With It”, în persoana vedetei din ”The Hills”, campioana operaţiilor estetice, Heidi Montag, dar Jennifer Aniston nu s-a dat bătută, iar masa copioasă de Paşti nu a reuşit să îi ştirbească absolut deloc aura de femeie frumoasă. Fosta soţie a lui Brad Pitt a arătat, involuntar, că se poate compara oricând cu oricine, chiar dacă are 41 de ani. Starul din serialul ”Friends / Prietenii tăi” a atras toate privirile cu rochia bej, mulată şi semitransparentă, pe care a îmbrăcat-o, miercuri, când s-a dus la filmările din Santa Monica. Toată lumea a putut să remarce corpul de gimnastă al vedetei. Acesta nu este însă un atu pentru ca noua producţie să devină un succes de box-office. La fel de bine arăta şi când a filmat ”The Bounty Hunter / Recompensă cu bucluc”, alături de Gerard Butler, iar comedia are încasări mediocre de la premieră, cu numai 21 milioane dolari în SUA şi doar echivalentul a 5,8 milioane de dolari în Marea Britanie.

Dacă te afli mereu în lumina reflectoarelor şi sub bliţul paparazzilor, nu este deloc uşor să fii mulţumită de corpul tău. Cum niciodată nu este însă prea târziu, Demi Moore mărturiseşte că a reuşit acest lucru abia acum, la 47 de ani. ”Am fost obsedată de cum arăt. Mi-am considerat trupul o expresie a valorii mele”, a explicat actriţa din ”Striptease”. După trei copii aduşi pe lume şi nenumărate operaţii estetice, care au costat-o în jur de 350.000 de dolari, Demi Moore se declară în sfârşit mulţumită de silueta ei. ”Ironia este că, în momentul în care am abandonat această dorinţă care mă domina, trupul meu a devenit ceea ce mi-am dorit toată viaţa. Trăgând linie, această obsesie este absurdă şi complet inutilă”, a mai spus fosta soţie a lui Bruce Willis, căsătorită acum cu (mult) mai tânărul Ashton Kutcher.