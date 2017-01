Actul constitutiv al Euroregiunii Mării Negre se semnează la Varna

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, Primăria Varna şi Uniunea Autorităţilor Locale Bulgăreşti din Bazinul Mării Negre organizează Conferinţa Internaţională de lansare a Euroregiunii Mării Negre, care se va desfăşura la Varna, Bulgaria, la 26 septembrie 2008. În cadrul conferinţei, autorităţile locale şi regionale vor semna Actul Constitutiv şi Statutul Euroregiunii Mării Negre - Black Sea Euroregion, care include membri ai următoarelor state: Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Republica Turcia, Ucraina. BSER este un forum de cooperare al autorităţilor locale şi regionale din zona Mării Negre, o asociaţie non-profit şi are personalitate juridică, fiind destinată să faciliteze cooperarea inter-regională şi inter-municipală în această zonă. Conferinţa Internaţională de la Varna reprezintă punctul final al eforturilor depuse în ultimii ani pentru dezvoltarea cadrului de cooperare ce va reuni autorităţile locale şi regionale ale ţărilor riverane sau cu interese la Marea Neagră. În perioada 2006-2007, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei a organizat trei conferinţe internaţionale, ca şi acţiuni în avans de constituire a Euroregiunii Mării Negre: în Constanţa (România), Samsun (Turcia) şi Odessa (Ucraina). Aceste conferinţe au avut ca scop analizarea problemelor cu care se confruntă autorităţile locale din zona Mării Negre, precum şi identificarea principalelor domenii de cooperare, cum ar fi: protecţia mediului, dezvoltarea schimburilor interculturale şi a coeziunii sociale, managementul valurilor de migraţie, transportul, energia, promovarea turismului şi schimburi de bună practică administrativă. Cunoscînd importanţa pe care proiectele de cooperare transfrontalieră şi inter-regională o vor avea în anii următori, atît pentru ţările UE, cît şi pentru cele non-UE, şi în mod particular, iniţiativa Politicii de Vecinătate Europeană „Sinergia Mării Negre” a UE, în conformitate cu legislaţia naţională şi politicile externe ale ţărilor pe care membrii le reprezintă, BSER îşi propune: stabilirea de relaţii între comunităţile din zona Mării Negre, în scopul dezvoltării iniţiativelor de cooperare transfrontalieră, elaborarea unor programe comune şi definirea unei strategii comune de dezvoltare, menite să le implementeze, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor economice şi sociale privind protecţia mediului, identificarea nevoilor de intervenţie şi a surselor de finanţare aplicabile de către membrii BSER, cu suport financiar din partea instituţiilor naţionale, europene şi internaţionale, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat public-privat, precum şi a societăţii civile. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei are statut special de membru onorific al BSER, iar Comitetele de Miniştri ai Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene, Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC), Adunarea Parlamentară a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (PABSEC) pot deveni, de asemenea, entităţi consultative ale asociaţiei BSER.