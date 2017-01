Actul de divorţ al cântăreţului John Lennon, scos la licitaţie, în Marea Britanie

Actul prin care cântăreţul John Lennon, solistul trupei The Beatles, a divorţat de prima lui soţie, Cynthia, va fi pus în vânzare într-o licitaţie care va avea loc pe 20 mai, în Marea Britanie, informează contactmusic.com. Redactat pe cinci pagini, documentul detaliază circumstanţele despărţirii legale dintre John şi Cynthia Lennon şi a apărut pe piaţă la începutul acestui an, cu puţin timp înainte de decesul Cynthiei, pe 1 aprilie, la vârsta de 75 de ani. Actul de divorţ va fi vândut într-o licitaţie care va fi organizată de casa Omega Auctions. Documentul include şi o declaraţie a fostei menajere a cuplului, Dorothy Jarlett, care afirmă că i-a surprins pe fostul star al trupei The Beatles şi pe viitoarea lui soţie Yoko Ono în ipostaze intime în pat. De asemenea, Dorothy Jarlett l-a acuzat pe rockerul britanic că l-a lovit pe fiul său Julian atunci când acesta nu era cuminte. În acele documente, fosta menajeră spune că John Lennon era "adeseori deprimat şi nefericit" şi că "domnul Lennon începuse să consume droguri". "Ştiu acest lucru pentru că am început să găsesc droguri în diverse părţi ale casei. Mi-a fost destul de clar că domnul Lennon fuma marijuana, dar noi toţi am sperat că era vorba doar de o fază din viaţa lui", a adăugat ea. Specialiştii se aşteaptă ca actul de divorţ al rockerului John Lennon să fie vândut cu aproximativ 16.000 de lire sterline.