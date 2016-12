Actul de naştere al FMI îşi dezvăluie ultimele secrete

Căzute în uitare înainte de a fi descoperite din greşeală într-un minister american, transcrieri inedite de la conferinţa de la Bretton Woods ridică vălul de pe naşterea dificilă a Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale, în anul 1944. ”Venisem să caut o carte în biblioteca Trezoreriei şi am văzut că exista un raft de ”documente neconsultate”. Am vrut pur şi simplu să văd ce se afla în ele”, a povestit Kurt Schuler, un economist al Ministerului de Finanţe american. Bărbatul, pasionat de istorie, a pus astfel mâna pe importante volume negre datate între 1 şi 22 iulie 1944 şi care fac trimitere la Conferinţa Monetară şi Financiară a Naţiunilor Unite, mai cunoscută sub numele de Bretton Woods, oraşul din New Hampshire care a găzduit summit-ul. Cercetând cu atenţie sute de pagini prăfuite, acesta a descoperit schimburi de replici, uneori tensionate, între delegaţii celor 44 de naţiuni veniţi pentru a bune bazele sistemului financiar internaţional, la iniţiativa Marii Britanii şi a reprezentantului său, celebrul economist John Maynard Keynes.

La doi ani de la această descoperire, ”transcrierile de la Bretton Woods” au fost adunate într-o carte în SUA şi constituie ”o comoară preţioasă”, aşa cum scrie, în prefaţă, fostul director general al FMI, francezul Kacques de Larosiere. Principala lecţie a acestor arhive dezgropate, cele mai aprigi dezbateri din epocă nu sunt prea îndepărtate de cele care animă astăzi FMI. Contestând o propunere americană, mai multe ţări se opuneau cotelor-părţi care le fuseseră alocate şi care ar fi stabilit drepturile lor de vot în cadrul instituţiei. Delegatul chinez urma aceeaşi linie însă ţinea să afirme că ezită să exprime o notă de discordie la respectiva conferinţă. Însă, marile puteri şi-au dat acceptul. ”Am luat notă cu o mare decepţie că respectivele cote-părţi care ne-au fost stabilite nu răspund aşteptărilor noastre”, afirma Pierre Mendes France, în numele guvernului provizoriu al Republicii Franceze.