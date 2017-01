Actul normativ privind regimul plajelor, neconstituţional şi anticoncurenţial

Preşedintele PC Constanţa, deputatul Andrian Mihei, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, susţinută la sediul partidului, că disputa între preşedintele României, Traian Băsescu, şi primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu pe marginea retragerii trupelor din Irak afectează foarte grav imaginea României. În opinia lui Mihei, abordarea acestui subiect este total nefericită, mai ales că este un subiect sensibil, în urma căruia România poate avea de suferit. Mihei apreciază că această neînţelegere nu trebuie tratată la televizor, ci că era mult mai normal ca subiectul să fie discutat în cadrul Coaliţiei, care prevede un protocol în acest sens. Preşedintele PC Constanţa consideră că instabilitatea din politica românească are la bază aspecte nereglementate încă din protocolul Coaliţiei de Guvernare. El este nemulţumit de starea de continuă instabilitate, de certurile şi disputele puerile din Coaliţie şi, în general, din politica din România. "La baza acestei situaţii din politica românească stau aspecte care nu au fost reglementate la momentul potrivit. Acestea crează premisa instabilităţii politice", a declarat Mihei. El a mai declarat, în cadrul conferinţei de presă, că a rămas surprins de afirmaţiile făcute de preşedintele Cancelariei primului-ministru, Aleodor Frîncu, în urma unei vizite la tabăra de copii de la Eforie. Aleodor Frîncu declarase că, în mod normal, plaja trebuie să aparţină taberei şi nu Direcţiei Ape Dobrgea Litoral. "Aceste afirmaţii în contradictoriu ale reprezentanţilor Guvernului nu fac altceva decît să întărească afirmaţiile potrivit cărora legea privind plajele este inoportună. Cred că trebuia să se găsească alte reglementări pentru a se îmbunătăţi şi dezvolta activitatea turismului litoral. Am vorbit cu colegi parlamentari pentru a îndruma această lege către Consiliul Concurenţei şi către Curtea Constituţională, deoarece are cîteva prevederi care contravin Constituţiei. De asemenea, Ordonanţa 19 are cîteva lipsuri care conduc la o concurenţă neloială între agenţii economici", a mai afirmat Mihei.