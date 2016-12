„Acum, cum te pot vizita la cimitir, Andreea?!”

O studentă de 19 ani, din Constanţa, şi-a pierdut viaţa, vineri noaptea, în urma unui grav accident rutier provocat de un şofer băut, în municipiu. Tragedia rutieră a avut loc în jurul orei 23.00, pe strada Dezrobirii. Poliţiştii de la Rutieră spun că Liviu Traian Marinel, de 29 de ani, a condus un autoturism marca Renault Megane, cu numărul de înmatriculare CT 09 YCR, pe strada Dezrobirii, dinspre bulevardul I.C. Brătianu către strada Baba Novac. Ajuns în zona Şcolii nr. 23, spun anchetatorii, şoferul a lovit-o în plin pe Andreea Roşu, de 19 ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni, din dreapta conducătorului auto. Teribilul accident s-a produs chiar sub ochii prietenilor Andreei, care o aşteptau pe tânără pe celălalt trotuar, pentru a merge la o petrecere. O cameră de supraveghere amplasată în zonă a surprins accidentul. Pe filmare se poate observa că şoferul nici măcar nu a încetinit în zona trecerii de pietoni. „Eram în staţie şi am văzut-o pe fată cum a fost aruncată. Nu ştiu unde e şoferul“, a spus o martoră. În urma impactului, Andreea Roşu, studentă la Universitatea „Ovidius“ Constanţa, a suferit răni grave. Medicii care au sosit la locul accidentului au încercat să o salveze, însă eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Mama tinerei a stat în tot acest timp lângă ea, rugându-se ca fiica sa să-şi revină. “Pacienta a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au iniţiat manevre de resuscitare, dar fără rezultat”, a declarat dr. Ciprian Cişmilianu, reprezentant al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa.

A FUGIT Imediat după accident, şoferul Renault-ului a coborât din maşină şi a luat-o la fugă spre blocurile din zonă, făcându-se nevăzut. Poliţiştii de la Rutieră au pornit cercetările pentru găsirea lui. După trei ore şi jumătate, Liviu Traian Marinel a mers la Secţia 2 Poliţie şi a recunoscut că a provocat accidentul rutier. Poliţiştii l-au testat cu aparatul Drager şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Suspectul a fost reţinut şi prezentat, sâmbătă, Judecătoriei Constanţa, cu propunere de arestare preventivă. Magistraţii au emis pe numele lui un mandat de 29 de zile, pentru infracţiunile de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de Poliţie. Oamenii legii au suspiciuni şi cu privire la permisul de conducere al bărbatului. “Suspectul are un permis eliberat în Spania. În document există, însă, o greşeală de redactare a numelui. Facem verificări, cu ajutorul Interpol, pentru a stabili dacă actul respectiv este sau nu falsificat”, a declarat scms. Ciprian Sobaru, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Trimiterea în spatele gratiilor a şoferului nu poate fi, însă, o consolare pentru familia şi prietenii tinerei. Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, prietenul Andreei scrie: „Sunt ca şi tine, mort pe dinăuntru. Când îl pierzi, îţi dai seama cât de mult îl iubeşti, dar tu?! Tu cu ce ai greşit, fata mea?!!?! Mai bine te ştiam fără ceva, dar în viaţă. Acum, cum te pot vizita la cimitir, Andreea?! Cum ?! Ce am greşit, Doamne, încât să mi te ia?! Te iubesc, Andreea, pentru toate câte ai făcut pentru mine, pentru noi! Te iubesc şi nu te voi uita o viaţă!”.

CARAMBOL RUTIER Tot vineri, cu câteva ore înainte de tragedia de pe strada Dezrobirii, un alt şofer băut a provocat un accident rutier în municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că Nicolae Caluda, de 59 de ani, a condus un autoturism pe strada Petru Vulcan. Ajuns la intersecţia cu strada Poporului, au stabilit poliţiştii, acesta nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu o maşină condusă regulamentar de un bărbat de 31 de ani. În urma impactului, acesta din urmă a fost proiectat pe contrasens, unde a acroşat un alt autovehicul. Carambolul rutier s-a soldat cu rănirea a două persoane, care au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că l-au testat cu aparatul Drager pe Nicolae Caluda şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reţinut timp de 24 de ore, pe bază de ordonanţă, şi prezentat sâmbătă instanţei cu propunere de arestare preventivă. Magistraţii au dispus, însă, cercetarea sa în stare de libertate, pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

BĂUT ŞI FĂRĂ PERMIS Adevăratul coşmar de pe şoselele constănţene a continuat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4.00, atunci când Mihai Constantin, de 26 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, a condus un autoturism pe strada Mircea cel Bătrân şi a provocat o tamponare. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult decât atât, poliţiştii spun că tânărul de 26 de ani s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe psihotrope. Şi pentru ca povestea să fie completă, poliţiştii au constatat că suspectul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Judecătoria Constanţa a dispus arestarea preventivă a lui Mihai Constantin pentru 29 de zile.