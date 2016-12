Clipele de groază prin care a trecut o femeie din Constanţa, care a fost la un pas să fie strivită de o maşină, sunt greu de imaginat. Ionela Mortu, de 28 de ani, se întorcea, sâmbăta trecută, de la serviciu, cu un autobuz al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa. Şoferul a trecut de o staţie şi, potrivit martorilor, a oprit şi a deschis uşile în mijlocul drumului pentru ca Ionela Mortu să coboare. Şoferul unui BMW care circula în aceeaşi direcţie de mers a evitat-o în ultimul moment pe femeia care s-a speriat când a văzut farurile maşinii şi a căzut pe carosabil după ce a coborât din autobuz. De sâmbătă Ionela Mortu se află pe patul de spital, având o fractură de tibie şi peroneu, însă este fericită că a rămas în viaţă. “Dacă şoferul BMW-ului nu trăgea de volan să mă evite, mă lovea în plin, iar acum puteam să fiu moartă. Eu m-am dezechilibrat şi am căzut după ce am coborât din autobuz şi am văzut că vine o maşină spre mine. Este şi vina mea că am coborât, însă şoferul trebuia să respecte staţiile sau să se asigure că nu vine nimeni pe cealaltă bandă”, a spus Ionela Mortu. Dacă sâmbăta trecută, directorul RATC a precizat că şoferul a vrut să facă un bine şi a oprit pe banda 2 pentru că pasagera uitase să coboare în staţie, acum, în urma unei anchete interne s-a stabilit că şoferul nici măcar nu a oprit în staţie. “În urma anchetei, am stabilit că şoferul a încetinit la apropierea de staţie şi, văzând că nu este nimeni şi nici din autobuz nu intenţionează nimeni să coboare, a trecut mai departe. El a fost sancţionat, iar pentru următoarele trei luni i se va opri 5% din salariu”, a declarat directorul general al RATC Constanţa, Ovidiu Tănase.

MARTORI Atât victima cât şi câteva martore ale incidentului, pasagere în autobuz, spun că şoferul nici nu ar fi avut intenţia să oprească în staţie. Mai mult, ele susţin că acesta nu ar fi un caz singular. “Şoferul nu a oprit în staţie şi nici nu a încetinit ca să pot spune că a avut măcar intenţia să oprească. Colega mea aştepta să coboare, iar în momentul în care am văzut că a trecut de staţie, l-am atenţionat pe şofer. Acesta nu este singurul şofer care nu opreşte în staţii, deoarece aproape în fiecare seară când venim de la serviciu ne lovim de această problemă cu şoferii RATC care mai sar câte o staţie”, a declarat Manuela Păduraru, o martoră a accidentului. Directorul RATC a declarat că după fiecare incident în care este implicat un şofer de autobuz, se face o întrunire a conducătorilor auto, în care li se mai explică încă o dată obligaţiile contractuale pe care le au. El a adăugat că a mai auzit că se mai întâmplă ca unele staţii să fie sărite, însă speră că pe viitor să nu mai existe astfel de incidente.