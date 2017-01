Acum un secol, judecătorii erau repartizaţi pe secţii trase la sorţi

Curtea de Apel Constanța a împlinit 100 de ani de la înființare, conducerea instituției organizând o conferință pentru a marca momentul festiv. „Pe lângă această sărbătoare, vrem să-i omagiem pe judecătorii pensionari și, totodată, să celebrăm Ziua Magistratului, care are loc în fiecare an, în prima duminică din iulie. Așa că am decis să organizăm o festivitate comună, la care am invitat membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai Ministerului de Justiție, dar și reprezentanți ai instituțiilor locale. De asemenea, am hotărât să îmbinăm plăcutul cu utilul și am invitat formatori de la Institutul Național al Magistraturii pentru a ține câte o sesiune de lucrări privitoare la noile Coduri”, a declarat președintele Curții de Apel Constanța, judecător Adriana Ispas. Participanții la festivitate au sosit, ieri dimineață, la sediul Palatului de Justiție, din Constanța, au participat la o slujbă religioasă, după care s-au împărțit în trei grupuri și au luat parte la sesiuni.

DESFIINȚATĂ ȘI... REÎNFIINȚATĂ Curtea de Apel Constanța a fost înființată în anul 1914, prin Legea de organizare a Dobrogei Noi, din data de 31 martie, publicată în „Monitorul Oficial“ din 1 aprilie. Potrivit documentelor oficiale, instanța a fost inaugurată cu mare fast. Primul președinte al Curții de Apel Constanța a fost Alexandru Bârsescu, iar sediul instanței a fost stabilit în Casa Alleon, din zona peninsulară. Conform organizării de la acea vreme, instituția mai avea un procuror general, un inspector judecătoresc și șapte judecători, care se numeau consilieri. Spre deosebire de sistemul judiciar actual, procurorii erau angajații Curții de Apel Constanța. Un alt aspect interesant al acelor timpuri este modul în care erau repartizați judecătorii pe secții. „În fiecare an, la 1 septembrie, președintele Curții de Apel trăgea la sorți secțiile în care urmau să activeze magistrații. Aceștia își schimbau anual specializarea. Spre exemplu, dacă anul trecut fuseseră penaliști, anul acesta ar fi putut fi civiliști. Și era un lucru foarte bun”, a mai spus Adriana Ispas. Ea a adăugat că scheletul sistemului judiciar a rămas același din 1914 încoace, doar ambalajul s-a modificat în funcție de evoluția societății. Curtea de Apel Constanța a funcționat până pe 3 iunie 1952, dată la care a avut loc reorganizarea sistemului judiciar și aceasta a fost desființată. „În locul ei au apărut Tribunalele Regionale, ca instanțe superioare. Situația s-a schimbat, însă, în 1993, când a fost reînființată Curtea de Apel Constanța, care funcționează și în prezent”, a încheiat judecătorul Adriana Ispas.