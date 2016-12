Acuzați că au bătut un bărbat, achitați din lipsă de probe

Trei tineri din comuna constănţeană Mihai Viteazu, acuzați că, în urmă cu patru ani și jumătate, ar fi bătut un bărbat din oraşul Ovidiu şi i-ar fi luat maşina, au fost achitați, ieri, de Judecătoria Constanța. Magistrații au ajuns la concluzia că frații Ştefan Lefter, de 29 de ani, şi Ionuţ Adrian Lefter, de 25 de ani, dar şi amicul lor, Ionuţ Dăbuleanu, nu au comis fapta care li se impută - lovire sau alte violențe, deoarece nu există probe împotriva lor. Sentința nu este definitivă. Conform anchetatorilor, victima celor trei indivizi, Ibram Acî, le-a povestit poliţiştilor că a fost chemat pe 9 decembrie 2009, în comuna Mihai Viteazu, de un prieten de-al său, Alexandru Lefter, care i-ar fi spus că vrea să-i cumpere autoturismul marca Volvo. Fără să bănuiască ce urmează să i se întâmple, omul s-a dus la întâlnirea cu Lefter, care era însoțit de nepoții săi, Ștefan Lefter și Ionuț Adrian Lefter, și de ginerele său, Ionuț Dăbuleanu. “M-au lăsat să intru în gospodăria lor cu maşina şi, după ce am coborât, m-au întrebat cât cer pentru ea. Le-am răspuns că vreau 3.000 de lei. Atunci mi-au zis că n-o să văd niciun leu şi că, dacă vreau, îmi vor da pentru ea nişte oi. Le-am explicat că nu sunt de acord şi atunci au tăbărât pe mine cu bâtele şi cu răngile. Trei dintre ei au dat în mine până m-au lăsat inconştient şi mi-au luat cheile maşinii. După vreo două minute, m-am trezit şi am luat-o la fugă”, a declarat Ibram Acî, la scurt timp de la incident. Oamenii legii spun că bărbatul era însoţit de un prieten, care, însă, nu a putut face nimic pentru a-l scoate din mâinile agresorilor. Imediat după ce a scăpat din curtea familiei Lefter, Ibram Acî a sunat la 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor, care au pornit o anchetă pentru identificarea autorilor. În scurt timp, oamenii legii au ajuns în gospodăria lui Alexandru Lefter şi i-au reţinut pe frații Lefter și pe Dăbuleanu.

NEVINOVAȚI Poliţiştii din Mihai Viteazu au găsit în curte şi autoturismul lui Ibram Acî. Alexandru Lefter a susținut că rudele sale sunt nevinovate. „Ibram Acî are la mine o datorie de 2.700 de lei, pentru nouă oi pe care i le-am dat în urmă cu mai bine de o lună (octombrie 2009 - n.r.) şi pe care nu mi le-a mai plătit. L-am chemat aici, minţindu-l că vreau să-i mai dau încă patru oi. A venit, l-am lăsat să intre cu maşina în curte şi atunci l-am întrebat când are de gând să-şi achite datoria. Mi-a spus că nu are încă bani, aşa că i-am luat cheile maşinii şi i-am zis că, dacă nu-şi ţine partea din învoială, îi vând maşina şi îmi recuperez în felul ăsta suma respectivă. Asta le-am spus şi poliţiştilor care au venit aici să ia autoturismul”, a declarat Alexandru Lefter, după reținerea rudelor sale. Bărbatul susţine că nepoții și ginerele nu s-au atins de Ibram Acî. „Tot ce am făcut a fost să-i luăm cheile din mână. Altfel, eu nu am nicio şansă să-mi recuperez banii. Mie aşa mi se pare corect. Nimeni nu l-a lovit, nici măcar nu a fost îmbrâncit. Ce i s-a întâmplat după ce a plecat de aici nu mai ştiu. Comuna Mihai Viteazu e mare”, a mai spus Alexandru Lefter. Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au dispus cercetarea celor trei suspecţi în stare de libertate.