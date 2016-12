După scandalul concursurilor de admitere fraudate, imaginea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" are de suferit din nou. Potrivit unui articol publicat ieri de cotidianul "Evenimentul Zilei" (EVZ), mai mulți ofițeri și subofițeri ai ISU "Dobrogea" reclamă că ar fi fost amenințați de lt. col. Vlăduț Ion, prim-adjunctul instituției, că, "atât timp cât va fi el șef, noi nu vom promova în nicio funcție". Cadrele ISU citate de EVZ susțin că au avut parte de acest tratament după ce au confirmat în fața unei echipe de control a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) un caz în care lt. col. Ion ar fi fost învinuit că și-ar fi hărțuit sexual o colegă.

REPRESALII? Conform EVZ, cei care au depus mărturie în cadrul acelei anchete interne ar fi avut de suportat represalii din partea prim-adjunctului ISU "Dobrogea". „În data de 28 aprilie am primit ordin de la lt. col. Ion Vlăduț să mă deplasez la DGA Constanța. Mi-a spus să-mi iau și geanta cu mine, în care să îmi pun o pijama, că, cine știe, poate nu mă mai întorc de acolo. (...) Am fost audiat împreună cu soacra mea, care avea o firmă de consultanță. Am aflat că plângerea penală fusese depusă chiar la DNA de către lt. col. Ion Vlăduț”, a declarat un căpitan pentru EVZ. Conform sursei citate, un subofițer din cadrul Detașamentului Palas susține că ar fi fost amenințat în repetate rânduri de lt. col. Ion Vlăduț. "Pentru toate acuzațiile și plângerile am primit neînceperea urmăririi penale", a adăugat subofițerul, citat de EVZ.

"ACUZAȚIILE NU S-AU CONFIRMAT" Șeful ISU "Dobrogea", col. Gheorghe Constantin, confirmă faptul că la adresa lt. col. Vlăduț Ion s-a formulat anul trecut o plângere de hărțuire sexuală din partea unei angajate, dar spune că acuzația nu s-a confirmat. "A existat această reclamație, iar o comisie din cadrul IGSU a venit la Constanța pentru a o verifica. Au fost audiate mai multe persoane, însă afirmațiile respective nu s-au confirmat. Dacă s-ar fi stabilit că lt. col. Vlăduț Ion ar fi făcut așa ceva, nu ar mai fi ocupat această funcție", a declarat, pentru cotidianul "Telegraf", col. Constantin. Prim-adjunctul ISU "Dobrogea" a negat acuzațiile ce îi sunt aduse, catalogându-le drept fabulații și afirmând că totul ar fi o conspirație pentru schimbarea sa din funcție. "Activitatea mea este evaluată de superiorii mei. Refuz să fac comentarii pe marginea acestor acuzații", a precizat ieri, pentru "Telegraf", lt. col. Ion.