Acuzat că a violat-o pe nepoata concubinei sale timp de şase ani

POVESTE ŞOCANTĂ Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis un mandat de arestare preventivă pe numele unui bărbat în vârstă de 65 de ani, din localitatea General Scărişoreanu, acuzat că ar fi violat-o pe nepoata concubinei sale în repetate rânduri. Oamenii legii spun că, în ultimii şase ani, periodic şi prin constrângeri şi ameninţări, individul ar fi întreţinut raporturi sexuale cu copila care în prezent are 14 ani. Fără ca nimeni să ştie, spun anchetatorii, bărbatul a început să o abuzeze sexual pe fetiţă încă de când aceasta avea opt ani. Faptele incredibile ale bărbatului au ieşit la iveală în urmă cu trei zile, după ce a sechestrat-o pe copilă în locuinţa sa. Îngrijorat că fiica sa nu se întoarce acasă, tatăl acesteia a început să o caute prin sat şi a ajuns şi la domiciliul lui Ion Haralambie. Acolo a descoperit totul. După ce fetiţa i-a povestit coşmarul prin care a trecut în ultimii şase ani, tatăl a mers imediat la Poliţie şi a depus plângere împotriva agresorului. Bunica fetei s-a despărţit în 2010 de bărbatul acuzat acum că i-a batjocorit nepoata. „Nu-mi vine să cred ce i-a putut face acestei copile. Am avut o bănuială că ceva necurat se întâmplă, pentru că am observat un comportament mai ciudat din partea lui atunci când nepoţica venea la mine, dar niciodată nu am ştiut sigur. Când am început să simt că ceva nu e în regulă, l-am părăsit”, a declarat femeia. Oamenii legii spun că, pentru a nu fi văzut, bărbatul ar fi obişnuit să o ducă pe fetiţă pe un câmp de la marginea localităţii General Scărişoreanu, acolo unde ar fi întreţinut raporturi sexuale cu ea. Bărbatul este cercetat acum pentru comiterea infracţiunii de viol. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

CĂLCAT DE HOŢI Vestea arestării lui Ion Haralambie s-a răspândit rapid în localitatea General Scărişoreanu. Unii au văzut în această întâmplare posibilitatea obţinerii unui profit rapid. Ştiind că locuinţa bărbatului este nesupravegheată, trei indivizi s-au gândit că vor da lovitura. Aceştia au pătruns în casa lui Ion Haralambie şi au furat mai multe haine, alimente şi câteva aparate electrocasnice. Din nefericire pentru ei, însă, exact când se pregăteau să fugă cu prada, Viorel Cercel, de 31 de ani, din Negru Vodă, Mihai Manolache, de 37 de ani, din General Scărişoreanu, şi Iulian Vasile, de 24 de ani, din Medgidia, au fost prinşi de lucrătorii Secţiei 9 de Poliţie Rurală, aflaţi în patrulare. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar suspecţii au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, timp de 24 de ore. Magistraţii Judecătoriei Mangalia au emis un mandat de arestare preventivă pe numele unuia dintre cei suspecţi, care, ironia sorţii, va sta în arestul IPJ Constanţa în aceeaşi celulă în care se află şi bărbatul pe care l-a jefuit.