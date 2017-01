Acuzat că îşi bate copiii şi concubina

• “M-A AMENINŢAT CĂ MĂ OMOARĂ” • O femeie în vârstă de 43 de ani, din comuna constănţeană Agigea, îşi acuză concubinul că i-a transformat viaţa într-un coşmar în ultimii ani. Iuliana Coman spune că bărbatul se îmbată foarte des, o bate şi o goneşte de acasă. „A început să consume foarte des băuturi alcoolice şi, de fiecare dată când vine acasă, tăbară pe mine cu pumnii fără niciun motiv. Încerc să stau de vorbă cu el, să aflu ce îl nemulţumeşte, dar de fiecare dată îmi spune că vrea să scape de mine, să plec şi să nu mă mai întorc. Acum câteva săptămâni chiar m-a ameninţat că mă omoară”, povesteşte Iuliana Coman. Femeia spune că se teme şi pentru copiii ei. „Avem doi copii: un băiat de cinci ani şi o fetiţă de patru ani. Şi mai grav este că, atunci când face scandal, îi loveşte şi pe ei, îi trânteşte şi îmi interzice să le dau mâncare. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să fug şi să dorm în altă parte. Sunt perioade în care nu pot să stau acasă din cauza violenţelor şi atunci plec la Mihai Viteazu, unde am un fiu, la Iaşi, unde mai am un băiat sau la sora mea”, a declarat Iuliana Coman. Ultima dată, femeia a plecat de acasă în urmă cu mai bine de o săptămână. „Am mers la Sinoe, la sora mea şi am luat şi cei doi copii cu mine. La două zile după ce am ajuns acolo, el a venit după mine şi i-a luat pe copii înapoi acasă. M-am săturat de traiul ăsta şi tot ce vreau este să ne înţelegem şi să nu mai existe scandaluri. Dacă nu se poate, atunci vreau să-mi iau copiii şi să plec”, a mai spus femeia.

• PLÂNGERE PENALĂ • Iuliana Coman a depus ieri o plângere la postul de poliţie Agigea împotriva concubinului său. Oamenii legii vor deschide o anchetă pentru a afla dacă declaraţiile femeii se confirmă. Reprezentanţii Centrului de Zi din Agigea, care au în grijă şi cei doi copii ai Iulianei Coman, o contrazic, însă, pe aceasta: „Din punctul meu de vedere, tatăl se îngrijeşte de copii şi urmează recomandările noastre în ceea ce priveşte îngrijirea lor. Răspunde întotdeauna adecvat solicitărilor noastre, vine la Centru, se interesează de copii. Până acum nu am sesizat niciodată urme de violenţă nici asupra celor doi copii, nici asupra mamei”, a declarat Veronica Ardelianu, psiholog în cadrul Centrului de Zi Agigea. Concubinul femeii nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere referitor la acuzaţiile care i-au fost aduse.