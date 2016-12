Acuzat că şi-a violat fiica

O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna constănţeană Cerchezu, îşi acuză tatăl că ar fi violat-o în mod repetat. Fata a povestit la şcoală că părintele ei a abuzat-o sexual în urmă cu un an şi că violurile au continuat. Profesorii au cerut imediat ajutorul poliţiştilor din Cerchezu, care au deschis o anchetă pentru a afla dacă acuzaţiile adolescentei sunt reale. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC) au dispus deja măsuri de protecţie în acest caz. „Este vorba despre o familie dezorganizată. Mama a plecat în urmă cu aproape patru ani şi nimeni nu-i cunoaşte la ora actuală domiciliul. Tatăl i-a crescut de atunci pe cei şase copii, trei băieţi şi trei fete, care au vârste cuprinse între patru şi 18 ani. Cei cinci minori au fost aduşi ieri într-un centru de plasament din Constanţa. Am fost anunţaţi că, în cazul tânărului de 18 ani, s-a găsit o soluţie la nivel local”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Adolescenta a fost examinată medico-legal, ieri dimineaţă, urmând ca poliţiştii din Cerchezu să afle concluziile specialiştilor în cursul zilei de astăzi. \"În funcţie de rezultate vom decide dacă vom cere în instanţă decăderea tatălui din drepturi. Până atunci minorii vor rămâne în centrul de primire. De asemenea, vom încerca să le găsim şi mama, să vedem dacă aceasta are posibilitatea de a-şi creşte copiii”, a mai spus Roxana Onea.