Acuzat de omor calificat, lăsat să meargă acasă

Sebastian Ovidiu Ghica, tânărul acuzat că și-a lăsat prietenul, rănit în urma unui accident rutier, să moară, este la un pas de libertate. După ce a stat în arest preventiv timp de aproape un an și jumătate, Ghica poate să ajungă acasă după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, magistrații Tribunalului Constanța au dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Procurorii au contestat această decizie, iar astăzi judecătorii Curții de Apel Constanța vor avea ultimul cuvânt. „Este o întoarcere la 180 de grade, nu știu de ce s-a luat această decizie. Nu a fost adus niciun element nou, nici măcar nu s-a așteptat rezultatul expertizei de la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici“. Eu am vorbit cu omul ăsta (n.r. - Ghica) de două ori în viața mea. Prima dată în seara în care a avut loc nenorocirea (n.r. - 18 iulie 2013). I-am spus fiului meu să închidă poarta, iar el mi-a zis „bună seara“. A doua oară a fost la spital, la copilul meu. De când a venit, și-a dat cu părerea despre ce s-ar fi putut întâmpla. Ba că a fost bătut din greșeală, fiind prins în mijlocul unui scandal, ba că a fost bătut de specialiști, că nu avea urme pe corp, cu saci cu nisip. Omul ăsta nu are nicio urmă de regret pentru ce a făcut. Până acum și-a schimbat de șapte ori declarația. Cum apar investigatorii cu noi probe, el se răzgândește și spune o altă versiune a celor întâmplate“, a declarat tatăl victimei, Ioaniție Oltean.

MOARTE ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER Tragedia a avut loc anul trecut, în noaptea de 18 spre 19 iulie. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că Mihai Oltean, Sebastian Ghica şi două turiste au petrecut, în seara respectivă, în stațiune. La un moment dat, pe strada Tineretului, spun poliţiştii, Mihai Oltean s-ar fi urcat pe caroseria autoturismului de teren decapotat, în partea din spate. Oamenii legii spun că maşina era condusă de Ghica la momentul respectiv. Potrivit anchetatorilor, victima s-a dezechilibrat şi a căzut, lovindu-se cu capul de asfalt. Poliţiştii au stabilit că, în loc să apeleze linia unică 112 şi să ceară ajutor, Ghica l-ar fi urcat pe Mihai Oltean în maşină şi l-ar fi adus înapoi la pensiune, lăsându-l într-una dintre camere, pe pat. A doua zi, Oltean a fost găsit plin de sânge şi în stare de inconştienţă, de o cameristă. Femeia a sunat imediat la 112. Mihai Oltean a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde, în pofida eforturilor depuse de medici, şi-a pierdut viaţa după trei zile, ca urmare a fracturilor craniene suferite.