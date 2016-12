Acuzat de trafic de droguri, eliberat

Un tânăr de 26 ani, din Năvodari, a fost pus în libertate, ieri, de magistraţii Curţii de Apel Constanţa, cu toate că procurorii DIICOT au demonstrat că acesta se face vinovat de trafic de droguri de risc. Cristian Dobriţă este acuzat că a vândut elevilor şi liceenilor din Năvodari cantităţi însemnate de canabis şi rezină de canabis, infracţiune pe care individul o neagă cu vehemenţă. Potrivit procurorilor, pe 5 mai, ofiţerii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au primit informaţii conform cărora Dobriţă s-ar ocupa cu traficul de droguri. A doua zi, un colaborator sub acoperire a luat legătura cu Dobriţă, de la care a cumpărat 0,6 grame de rezină de canabis cu 50 de lei. Pe 11 mai, poliţiştii au efectuat o percheziţie la domiciliul lui Dobriţă, unde au găsit un cântar electronic, cu ajutorul căruia tânărul porţiona drogurile. Anchetatorii au decis să îl lase liber pentru a afla mai multe despre activitatea infracţională a lui Dobriţă, continuând să îl monitorizeze. Cu toate că ştia că este filat zi de zi, bărbatul şi-a văzut mai departe de treabă. Pe 28 octombrie, poliţiştii au aflat că tânărul are acasă droguri pe care le vinde tinerilor din Năvodari. În urma percheziţiei domiciliare, oamenii legii au descoperit 74,4 grame de rezină de canabis şi 170 de grame de canabis, porţionate şi înfăşurate în staniol. Audiat de procurori, Cristian Dobriţă a negat că în luna mai i-a vândut rezină de canabis colaboratorului sub acoperire, iar despre drogurile găsite în locuinţa lui din Năvodari, a susţinut că le are pentru consumul propriu şi le-a primit din Spania, de la o fată pe nume Gabriela. În faţa instanţei, Dobriţă nu a vrut să dea nicio declaraţie. În primă fază, Tribunalul Constanţa a emis mandat de arestare preventivă pe numele lui Cristian Dobriţă, însă Curtea de Apel Constanţa a dispus înlocuirea acestei măsuri cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu.