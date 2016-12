Acuzat de viol, condamnat pentru act sexual cu o minoră

A ademenit o adolescentă de 13 ani să iasă la poarta casei în care locuia şi apoi a tăbărât pe ea şi a violat-o. Acuzaţia de viol adusă de procurorii constănţeni lui Liviu Marcu, de 25 ani, din satul Râmnicu de Jos, nu s-a conturat pe parcursul procesului derulat la Tribunalul Constanţa. La final, magistraţii au schimbat încadrarea juridică din viol în act sexual cu o minoră şi, ieri, l-au condamnat pe Marcu la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare condiţionată. Decizia nu este definitivă. Conform anchetatorilor, agresiunea ar fi avut loc pe 25 septembrie 2012, în jurul orei 22.30, în maşina tânărului, parcată la aproape 300 de metri de casa victimei. Procurorii spun că adolescenta a fost descoperită de mama ei, care a observat lipsa fiicei sale. Femeia şi-a chemat soţul şi a ieşit din casă în căutarea copilei, găsind-o pe bancheta din spate a autoturismului lui Marcu. „Când am ajuns lângă maşină, el a zis că nu e acolo, că nu ştie nimic, dar soţia mea a insistat şi i-a cerut voie să se uite în autoturism. El a început să se bâlbâie, iar când ne-am uitat pe bancheta din spate, am văzut fata. Din câte am înţeles, el i-a zis fetei să meargă la un suc, dar ea nu a vrut, că era târziu şi oricum nu îi dădeam voie. Marcu a insistat şi i-a spus să iasă măcar până la poartă, ca să stea de vorbă. După ce a ieşit, s-a întâmplat… ce s-a întâmplat. Apoi a ameninţat-o să nu spună nimic“, a declarat, la scurt timp de la incident, Mihai Ioniţă, tatăl victimei. În faţa anchetatorilor, Liviu Marcu a susţinut că adolescenta a fost de acord să întreţină relaţii sexuale cu el şi că nu a forţat-o în niciun fel. Iniţial, el a fost arestat preventiv, însă a fost pus în libertate câteva zile mai târziu.