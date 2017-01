Acuzat în instanţă de denunţător

Inspectorul Bogdan Gabriel Bohuţ din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Constanţa, judecat pentru luare de mită, a ascultat, ieri, declaraţia denunţătorului dată în faţa instanţei. Bărbatul, administratorul SC Leon Prest SRL Constanţa, a afirmat că a decis să sesizeze Parchetul după ce contabila lui, Mihaela Miu, l-a anunţat că inspectorul de la CJPC îi cere bani ca să rezolve favorabil o reclamaţie depusă împotriva societăţii de un consumator nemulţumit. „Contabila mi-a spus că Bohuţ i-a solicitat 800 de lei şi nu mi s-a părut normal să îi dau bani, mai ales că mă înţelesesem cu persoana care mă reclamase şi care scrisese o declaraţie precum că nu mai are nicio pretenţie de la mine. Mie, personal, Bohuţ nu mi-a cerut bani!”, a spus denunţătorul. Contabila care i-a înmânat inspectorului CJPC banii inscripţionaţi cu „mită” a fost audiată de judecător. „Când am luta legătura cu Bohuţ, acesta mi-a spus că nu este singur în echipă şi că trebuie să dau 300-400 lei pentru fiecare inspector dacă vreau ca reclamaţia la adresa societăţii noastre să fie rezolvată în favoarea noastră. Am pus 800 de lei între două documente şi i le-am dat lui Bohuţ, în biroul lui de la CJPC. M-a întrebat înainte dacă am adus banii, însă nu a apucat decât să se uite la ei pentru că au intrat poliţiştii. În momentul flagrantului, Bohuţ era foarte agitat, speriat şi împrăştiase mai multe hârtii pe jos, aşa că nu am văzut ce s-a întâmplat cu banii rămaşi în folia de plastic de pe biroul acestuia”, a susţinut Mihaela Miu. Instanţa a audiat şi doi colegi de-ai acuzatului, care însă au venit în faţa judecătorului pentru a spune că... nu ştiu nimic despre situaţia lui Bogdan Gabriel Bohuţ. Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 10 noiembrie. Potrivit procurorilor, pe 5 august 2009, Bohuţ a fost prins în flagrant în biroul său în timp ce primea 800 de lei de la contabilul firmei SC Leon Prest SRL Constanţa. Conform anchetatorilor, Bohuţ ar fi pretins suma de bani de la denunţător pentru a nu amenda societatea cu 4.000 de lei, ca urmare a unei sesizări pe care inspectorul o instrumentase. În denunţ, agentul economic a relatat că, în luna iulie 2009, firma sa a fost reclamată la Protecţia Consumatorului întrucât nu efectuase cum trebuie o lucrare, iar Bohuţ îl ameninţa că îl va amenda dacă nu remediază situaţia. Denunţătorul a făcut toate demersurile pentru a rezolva problema, dar Bohuţ a fost, totuşi, nemulţumit, şi i-a cerut denunţătorului 800 de lei pentru el şi un coleg de-al lui ca să nu îl amendeze. În acel moment, denunţătorul a decis să sesizeze Parchetul.