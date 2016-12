Acuzaţi de o fraudă de trei milioane de euro

În urma celor 12 percheziţii efectuate, miercuri dimineaţă, în Năvodari, Ovidiu, Nazarcea, Constanţa şi Tulcea, de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF), din cadrul IPJ Constanţa, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au cerut arestare preventivă a şase dintre supecţi. Primul dintre aceştia, Vasile Gropeneanu, este acuzat că în 2009 s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar – contabile prin declararea fictivă a sediului social al unei societăţi şi a contribuit la omisiunea înregistrării veniturilor obţinute prin altă firmă. În acest mod, procurorii spun că bărbatul a creat, la bugetul de stat, un prejudiciu de 1.094.416 lei. Următorii doi suspecţi, Constantin Uda şi Ştefan Guzu, sunt acuzaţi că, în 2009, a determinat-o pe Talida Badea să completeze cu date nereale mai multe înscrisuri şi l-a încurajat pe Gropeneanu să se sustragă de la efectuarea verificărilor financiar – contabile. Totodată, prin intermediul lui Vasile Mavrodin, Uda şi Guzu l-au determinat pe Gropeneanu să stabilească cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată cu scopul obţinerii, fără drept, a 1.094.416 lei.

CESIONĂRI FICTIVE Următorul pe lista anchetatorilor, Vasile Ioniţă, este acuzat că prin intermediul a două firme fantomă s-a sustras de la plata a peste 1.800.000 lei către bugetul de stat. Cel de-al cincelea suspect, Aurel Popescu, este acuzat că a ajutat la cesionarea fictivă a unei societăţi şi că a formulat declaraţii inexacte pe baza cărora s-au efectuat menţiuni la Registrul Comerţului cu privire la sediul social a uneia dintre firmele fantomă folosită de membrii grupării. Ultimul suspect, Andrei Vrânceanu, este acuzat că a ajutat la cesionarea fictivă a unei firme de către Emil Mavrodin. Vrânceanu mai este suspectat şi că a formulat declaraţii inexacte pe baza cărora s-au efectuat menţiuni la Registrul Comerţului cu privire la sediul social a uneia dintre firmele fantomă. Propunerile de arestare preventivă au fost înaintate magistraţilor Tribunalului Constanţa.

NEVINOVAT Căpetenia naţională a „Haiducilor”, Nicolae Mavrodin, a declarat, ieri, că nu este implicat în niciun fel în dosarul de evaziune fiscală investigat de ofiţerii SIF. „Eu nu am avut niciodată o firmă de construcţii, nu am făcut afaceri cu cereale, ba mai mult decât atât, din 2009 eu nu am nicio firmă, deci nu pot fi acuzat de evaziune fiscală atât timp cât nu am o firmă. Singura mea activitate este aici, la Asociaţia „Haiducilor“, de un an si jumătate. În cursul zilei de miercuri, şi eu am aflat cu stupoare că aş fi căutat de poliţie, că ar fi fost mascaţii şi s-ar fi făcut percheziţii la mine acasă, ori nu s-a întâmplat treaba asta. Am dat telefon la IPJ, la dispecerat, şi am întrebat dacă sunt implicat în vreun dosar şi mi s-a transmis că nu sunt“, a spus Nicolae Mavrodin. Poliţiştii susţin însă că Mavrodin nu ar fi străin de obiectul dosarului.