Acuzaţi de provocarea unui carnagiu rutier, condamnaţi la... libertate

Doi constănţeni acuzaţi de uciderea a cinci persoane şi rănirea alteia într-un accident rutier petrecut în 2004 au fost condamnaţi, ieri, pentru a doua oară, de către Judecătoria Medgidia. Dumitru Stamat a primit trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi un termen de încercare de opt ani, iar Gheorghe Gherghin, un an cu suspendare şi un termen de încercare de trei ani, ambii fiind acuzaţi de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Prin aceeaşi sentinţă, cei doi trebuie să le plătească rudelor victimelor accidentului daune morale în valoare totală de 135.000 de lei şi despăgubiri materiale de 40.510 lei. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că, în iulie 2009, Curtea de Apel Constanţa a trimis cauza spre rejudecare întrucât acuzaţii Dumitru Stamat şi Gheorghe Gherghin au susţinut că instanţa Judecătoriei Medgidia, cea care i-a condamnat prima dată la un an, respectiv trei ani de închisoare, nu le-a respectat dreptul la apărare, acordându-le ambilor acelaşi avocat din oficiu, cu toate că aveau interese contrarii. La rejudecare, magistraţii au remediat eroarea şi, din septembrie 2010 până în iulie anul acesta, au administrat probe şi au audiat martori.

IMPACT ÎNTRE UN TRACTOR ŞI UN MICROBUZ. Potrivit rechizitoriului, pe 19 noiembrie 2004, Gherghin şi Stamat au provocat un accident de circulaţie în urma căruia au murit cinci oameni şi unul a fost grav rănit. Gherghin era tractorist la Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti SA - sucursala Constanţa şi, în ziua respectivă, a fost rugat de o vecină să o ajute să transporte nişte mobilă de la Murfatlar la Cobadin. Deşi era în afara orelor de program şi nu avea voie să folosească tractorul firmei în interes personal, bărbatul a fost de acord să meargă la Cobadin. El a susţinut că, înainte de plecare, l-a ajutat un vecin să repare sistemul de lumini al tractorului şi al remorcilor. În acelaşi timp, la ora 18.30, pleca din Constanţa spre Cobadin un microbuz plin cu pasageri, condus de Dumitru Stamat. Călătorii susţin că şoferul şi taxatoarea, Alina-Alexandra Popa, s-au certat la un moment dat din cauza unui casetofon care nu funcţiona şi, mai mult, conducătorul auto a discutat tot timpul cu pasagerul din spatele său. În aceste circumstanţe Stamat a observat prea târziu tractorul, a tras de volan ca să îl evite, însă nu a reuşit şi s-a lovit de remorca din spate, răsturnându-se pe şosea.

MORŢI PE LOC. Cinci persoane aflate în microbuz, printre care şi taxatoarea, au murit pe loc, iar un pasager a fost grav rănit, necesitând 45 de zile de îngrijiri medicale. Din cercetări s-a stabilit că vina pentru producerea accidentului le aparţine ambilor şoferi: Gherghin pentru că a ieşit pe drumurile publice cu un tractor neînmatriculat şi cu defecţiuni la sistemul de lumini, iar Stamat, pentru că nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi a condus neatent. Pasagerii microbuzului au povestit îngroziţi că au văzut moartea cu ochii în clipa în care microbuzul s-a răsturnat. Ei spun că şoferul conducea cu 100 de km/oră şi nu era atent la drum, ci la conversaţia purtată cu un călător. Stamat a declarat în faţa instanţei că a observat tractorul cu trei secunde înainte de impact, atunci când tocmai trecea pe lângă el un alt autovehicul. Martorii l-au contrazis şi au spus că nu au văzut nici o altă maşină venind din sens opus.