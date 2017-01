Acuzaţii aduse unui poliţist

În urmă cu aproape o lună, în localitatea Ciocârlia de Sus, a avut loc un incendiu devastator, la un depozit de furaje, unde au ars 300 de tone de furaje, paguba fiind estimată la 200.000 de lei. Depozitul îi aparţine fostului primar al comunei, Niculae Marghiol. Acesta susţine că, deşi a trecut o lună, făptaşii sunt încă în libertate şi, în opinia sa, poliţia nu şi-ar fi făcut datoria. „În noaptea incendiului a venit poliţistul Ionuţ Giurculeţ, pe care l-am întrebat de ce nu se duce după cei care mi-au dat foc la furaje, pentru că eu bănuiam nişte localnici. El mi-a zis că i-au tăiat din salariu şi că eu nu am văzut la televizor că poliţiştii ies în stradă? I-am spus că dacă nu vrea să mă ajute e mai bine să plece şi să mă lase cu suferinţa mea, că am pierdut două miliarde de lei. În acel moment, poliţistul a scos un spray şi apoi pistolul. Mi-a zis că dacă mai scot o vorbă mă împuşcă. Atunci am tăcut, dar oamenii din sat au văzut şi i-au zis că daca e mână în mână cu cei care au dat foc să plece, că de nu îl iau ei la bătaie”, a declarat Marghiol. Fostul primar susţine că poliţistul ar fi corupt şi că ar primi cadouri de la oameni ca să treacă cu vederea anumite infracţiuni.

• ACUZAŢII NEFONDATE • Contactat telefonic, poliţistul Ionuţ Giurculeţ a declarat că, în realitate, el a fost victima fostului primar. „În noaptea incendiului eu am fost acolo pentru a asigura ordinea. Nimic din ceea ce a spus Marghiol nu este adevărat. Am martori care ştiu exact ce s-a întâmplat. Am depus o plângere la Parchet împotriva lui Marghiol pentru insultă, calomnie, ameninţări, ultraj şi ofensă adusă unor însemne. Nu este pentru prima dată când sunt insultat şi ameninţat de el”, a declarat Ionuţ Giurculeţ. Oamenii legii au o altă variantă despre desfăşurarea anchetei. „Dosarul este aproape de final. Am avut mai mulţi suspecţi, i-am identificat pe autorii incendiului, iar cei doi au fost testaţi şi cu detectorul de minciuni. În cursul acestei săptămâni ei vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare”, a declarat cms. şef Ion Ioniţă, şeful Poliţiei Rurale Medgidia.