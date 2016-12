Acuzaţii de corupţie respinse de doi poliţişti

Subofiţerul de poliţie Cristian Nazarovici, implicat în scandalul de corupţie din vara anului 2009, şeful Postului de Poliţie Pantelimon, Elvid Daniel Babalâc, şi omul de afaceri Valentin Jiga, din Mangalia, au fost audiaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Toţi s-au declarat nevinovaţi şi au contrazis acuzaţiile procurorilor. Nazarovici a fost deferit justiţiei pentru trafic de influenţă, sustragere sau distrugere de înscrisuri, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, favorizarea infractorului şi fals în declaraţia de avere, iar Babalâc şi Jiga, de complicitate la trafic de influenţă. Conform rechizitoriului, pe vremea când activa în cadrul Poliţiei Mihail Kogălniceanu, Nazarovici a intervenit pe lângă colegii lui ca să îşi salveze nişte prieteni prinşi pe picior greşit în trafic. Procurorii spun că tot el a luat acasă două plângeri depuse de reclamanţi la Poliţia Mihail Kogălniceanu şi nu le-a înregistrat dar şi că a minţit în declaraţia de avere. Babalâc este acuzat că, pe 16 iulie 2009, l-a oprit în trafic pe un şofer angajat al lui Valentin Jiga şi, deşi a constatat nereguli în actele maşinii, le-a trecut cu vederea după ce a fost sunat de Nazarovici. Acesta din urmă i-ar fi spus lui Babalâc să îl lase în pace pe Jiga deoarece este omul lui. Jiga este judecat pentru că i-ar fi cerut lui Nazarovici să îl ajute să scape de amendă.

• DECLARAŢII • „Nu am intervenit pe lângă Babalâc pentru a-l scăpa pe Jiga de sancţiunea primită de şoferul lui. L-am sunat doar ca să îl întreb de ce a fost nevoie să amendeze şoferul, voiam să ştiu ce s-a întâmplat pentru a-l informa pe Jiga, care mă sunase şi mă rugase să îl ajut să afle motivul sancţiunii”, a declarat, ieri, în instanţă, Nazarovici. El a negat şi restul acuzaţiilor. La rândul său Babalâc a declarat: „Vroia să ştie cu exactitate în ce loc sunt şi m-a întrebat de ce l-am amendat pe şofer. I-am spus că sunt în acţiune cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) la ieşirea din Pantelimon, iar maşina respectivă nu avea asigurare, inspecţia tehnică periodică şi rovinietă. Nu ştiu dacă i-am spus lui Nazarovici că nu vreau să-l sancţionez pe şofer şi dacă am cerut să vină patronul”. Valentin Jiga a susţinut şi el că acuzaţiile procurorilor sunt nereale. „Când mi-a spus şoferul că actele mele sunt în neregulă, nu mi-a venit să cred, ştiam că totul e plătit la zi. L-am sunat pe Nazarovici ca să îl rog să afle ce s-a întâmplat, nicidecum pentru a-i cere să mă scape de amendă. Am fost la Pantelimon, unde Babalâc dirija traficul şi mi-a făcut semn să mă duc la cei de la DRDP. Am luat procesul verbal de contravenţie şi am plătit sancţiunea în aceeaşi zi. Am vorbit apoi cu Nazarovici, căruia i-am zis că am rezolvat treaba şi că mi-am găsit cunoştinţe la Pantelimon. M-am referit la Babalâc, pe al cărui tată îl cunoşteam din Mihail Kogălniceanu, unde am o afacere”, a susţinut Jiga.

• DOSAR CU CÂNTEC • Reamintim că în scandalul de corupţie izbucnit în iunie 2009 au fost implicaţi 39 subofiţeri de Poliţie şi trei civili. Dintre ei, 11 poliţişti au fost arestaţi de două ori şi eliberaţi tot de atâtea ori. Dosarul „Rutiera” a fost cu cântec încă de la început. Instanţa Curţii de Apel Constanţa a decis că urmărirea penală trebuia efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa, întrucât unii subofiţeri aveau atribuţii de control. Magistraţii au declarat nule actele de urmărire penală, însă procurorii nu au vrut să accepte că au muncit degeaba şi au continuat ancheta. În noiembrie 2009, dosarul a fost împărţit în două. O parte care îi priveşte pe poliţiştii Ion Zorilă, Gheorghe Costea şi Marian Drăguţ, despre care instanţa a spus că au atribuţii de control, a plecat la DNA, iar restul a rămas la Parchetul Tribunalului Constanţa. Procurorul de caz a continuat cercetările şi a început să îi trimită în judecată, rând pe rând, pe cei 40 de acuzaţi .